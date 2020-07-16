Кратковременное улучшение

16 июля 2020 г., 15:07

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В аккурат к концу первого полугодия мировая компьютерная индустрия вздохнула с облегчением, сумев наверстать провал начальной календарной четверти. Причем, итоги второго квартала оказался лучшими за последние несколько лет.

Вызванный всеобщим локдауном основных производственных площадок и масштабными нарушениями привычных логистических связей провал сменился резким ростом. По мере ужесточения ограничений, связанных с COVID-19, первые несколько недель рассматриваемого квартала спрос на компьютеры, преимущественно в портативном исполнении, продолжал идти вверх. Имевшие место, еще в начале рассматриваемого периода, перебои с комплектующими к концу квартала были практически устранены. Сочетание этого фактора с планомерным восстановлением темпов производства ПК позволило ритейлерам и дистрибьюторам нормализовать уровни складских запасов и удовлетворить всплеск спроса, вызванный необходимостью корпоративных заказчиков и домашних потребителей в оперативной организации мест удаленной работы и обучения. Однако аналитики единодушны в краткосрочности зафиксированной позитивной динамики.

Цифры от IDC говорят о глобальных поставках в каналы не менее 72,3 млн традиционных ПК. Общее количество отгруженных ноутбуков, настольных систем и рабочих станций выросло в годовом сопоставлении на 11,2%. По предварительным подсчетам Gartner, заказчикам ушло 64,8 млн настольных систем, ноутбуков (без учета хромбуков) и ультрамобильных продуктов премиум-класса. Согласно методологии Canalys, глобально отгружено 72,9 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций. Рынок, таким образом, вырос на 9% «YoY» и закрыл лучший календарный период за десять последних лет.

Наиболее ощутимый вклад в отмеченную позитивную динамику был сделан США и странами EMEA, где увеличение спроса описывалось двузначными числами. Что интересно, отгруженные на американский рынок более 21 млн компьютеров (IDC) оказались рекордными с конца 2009 г.

Именно отличные результаты в странах EMEA, по мнению Gartner, помогли HP сократить до статистической погрешности отставание от лидера рынка — Lenovo. Если же верить IDC, рост вендора в физическом объеме составил почти 18%, позволив опередить китайского соперника и взобраться на вершину рейтинга. Результаты Lenovo, а именно сравнительно скромный общий рост в размере 4,2%, стал следствием двузначного роста поставок в EMEA и уверенного спроса на портативные решения. За счет высокого увеличения продаж HP, сумевшей восстановиться после серьезных сбоев в цепочках поставок компонентов, оба вендора совместно оставили за собой половину мирового рынка. Для сравнения, годом ранее за ними было чуть менее 47%. Впервые с начала 2016 г. спадом в поставках отчиталась Dell. Результаты ориентированного преимущественно на бизнес-сектор вендора просели во всех регионах за исключением EMEA и Японии. Наиболее же глубокий провал (-20% «YoY») был отмечен в Латинской Америке.

Поставки традиционных компьютеров в страны EMEA оказались рекордными за последние десять лет — Gartner отметила улучшение результата предыдущего года на 20%. Тем не менее, по итогам года положительный тренд вряд ли сохранится. В 2020 г. IDC прогнозирует не более 68,3 млн отгруженных на локальный рынок компьютеров, вследствие чего спад в годовом сравнении достигнет 6,3%. В отличие от Западной Европы, где поставки во втором квартале выросли на 8,7%, страны CEMA просели на 8,2% «YoY». Впрочем, «заслуга» в этом полностью лежит на подрегионе MEA, тогда как Центральная и Восточная Европа отчитались увеличением показателей рынка в натуральном выражении на 3,0%.

Так или иначе, но отмеченный во втором квартале рост уже во втором полугодии сменится резким провалом, который будет вызван рецессией экономики из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса. Последний актуальный прогноз IDC предсказывает ухудшение результата 2019 г. на 9%, что приведет к поставкам 374 млн персональных компьютерных устройств (настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов).

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