КПІ разом із «Хуавей Україна» відкрили лабораторію мережевих технологій

22 декабря 2023 г., 10:35

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За повідомленням Huawei, 19 грудня 2023 року на радіотехнічному факультеті КПІ імені Сікорського у рамах програми «Мережеві технології Huawei» було відкрито лабораторію Datacom. Радіотехнічний факультет закладу отримав для лабораторії необхідне обладнання: проєктори, комутатори, маршрутизатори, точки доступу і контролери. «Хуавей Україна» також профінансувала ремонт приміщення і придбання сучасних меблів.



«У лабораторії Datacom, створеній у партнерстві з компанією «Хуавей Україна», студенти мають можливість не тільки ознайомитися з основами телекомунікацій і вивчити, як працюють мережі передачі даних, а й отримати практичні навички роботи з обладнанням. Для цього компанія «Хуавей Україна» передала нам комутатори, точки доступу, маршрутизатори та контролери. Ми не зупинимося на досягнутому і продовжимо розвивати лабораторію, додаючи нові зразки обладнання. Адже разом із «Хуавей Україна» плануємо створювати нові навчальні програми», — розповів Олександр Мирончук, науковий керівник лабораторії Datacom.



«Над цим проєктом ми працювали приблизно два роки, і навіть війна не стала нам на заваді. Нашою метою було створити комфортне середовище, де студенти могли б здобувати так звану дуальну освіту. Адже ми разом із навчальним закладом створили сертифікаційну програму для найбільш талановитих студентів, які прагнуть отримати додаткові знання та навчитися нових технологій», — повідомив Володимир Білавка, заступник директора з питань персоналу «Хуавей Україна».



Зазначено, відкриття новітньої лабораторії — це ще одна ланка в багаторічному партнерстві «Хуавей Україна» і КПІ. Швидкісний інтернет у навчальних корпусах і гуртожитках, новітнє телекомунікаційне обладнання, можливості для навчання та зростання в межах таких програм, як «ІКТ Академії Huawei» і «Насіння для майбутнього», — це лише декілька з проєктів, які «Хуавей Україна» реалізувала та продовжує впроваджувати спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського.



«Наша сертифікаційна програма була започаткована у лютому 2022 року, коли навколо лунали вибухи. Але компанія «Хуавей» знайшла можливість продовжити навчальний процес дистанційно, надавши студентам ноутбуки. Спеціалісти компанії робили все можливе, щоб навчання не переривалося. Я дуже вдячна компанії за патріотизм, незламність і вагомий внесок у розвиток нашого факультету і телекомунікаційної галузі загалом», — поділилася Оксана Захарченко, заступниця декана радіотехнічного факультету.



Повідомляється, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та компанія «Хуавей Україна» розпочали співпрацю у 2016 році задля спільного розвитку освіти та науки в Україні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. КПІ ім. І. Сікорського став першим закладом вищої освіти, який включив курс «ІКТ Академії Huawei» до навчальної програми. Спільні ініціативи компанії «Хуавей Україна» та ЗВО мають на меті підготовку висококваліфікованих технічних фахівців, які долучатимуться до розвитку телекомунікаційної галузі та впровадження інноваційних технологій в Україні.

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