Котировки Apple бьют рекорды на волне слухов о выпуске беспилотного автомобиля в 2025 г.

22 ноября 2021 г., 9:15

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Акции Apple в пятницу достигли очередной исторической рекордной отметки на фоне сообщений о том, что компания готовится к запуску беспилотного автомобиля. Ценные бумаги выросли на 1,7% до 160,55 долл.



Согласно появившемуся на днях отчету Bloomberg, внутри компании используется 2025 г., как крайний срок для выхода автономного транспортного средства с логотипом Apple.



Летом этого года стало известно из неофициальных источников, что Кевин Линч (Kevin Lynch), вице-президент Apple по технологиям возглавил разработку будущего электромобиля компании. Он отвечал за весьма успешный вывод на рынок Apple Watch.



По информации Bloomberg, компания Apple готовит не просто электромобиль, а полностью автономную версию, которая позволит вывести этот сегмент на совершенно новый уровень. Якобы у компании уже на данный момент есть необходимый для этого софт и аппаратное обеспечение собственной разработки.



Выход Apple на рынок электромобилей может вывести ее в весьма конкурентный сегмент с Tesla, а также с новыми игроками, такими как Rivian и Lucid Motors, и традиционными автопроизводителями, которые активно переходят на новый вид тяги. Акции электромобилей резко выросли в последние месяцы, поскольку все больше потребителей и инвесторов делают ставку на того, кто, как они надеются, станет следующей Tesla.



На прошлой неделе Rivian вышла на биржу в рамках одного из крупнейших IPO года и быстро достигла капитализации почти в 150 млрд долл (на данный момент 109 млрд долл.), что позволило ей превзойти стоимость таких автопроизводителей, как Ford и General Motors.



Возможный выход Apple на рынок автономных транспортных средств уже давно является предметом различных слухов. «Это первое исследование, которое включает большое количество данных, полученных от инсайдеров Apple, и предоставляет достаточно подробностей, о которых сообщается, чтобы потенциально укрепить идею о том, что Apple планирует запуск автомобилей, чтобы расширить ассортимент предлагаемой продукции»Ю написала аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти (Katy Huberty) после выхода статьи Bloomberg.



Хотя автомобили представляют собой совершенно новое направление деятельности Apple, опыт работы компании на новых рынках и ее возможности вертикальной интеграции могут обеспечить необходимый успех, пишет Хуберти. Она также написала, что выход на автомобильный рынок представляет «самый простой путь» для Apple, чтобы удвоить свой доход и рыночную капитализацию.



«Мы можем привести ряд примеров за последние 20 лет, которые показывают, что, хотя Apple не всегда может быть первой на рынке, ее инновационный подход, дифференциация за счет вертикальной интеграции, а также производственное и операционное превосходство позволяли ей обойти первопроходцев», отметила Хуберти.



Адам Йонас (Adam Jonas) также из Morgan Stanley, исследующий Tesla, назвал автомобиль Apple фактором, который весьма заметно повлияет на акции производителей автомобилей не в лучшую сторону. При этом, по его словам, полностью автономные транспортные средства будут медленно получать распространение в США из-за множества моральных, юридических и технологических барьеров.



«Чтобы внести некоторую ясность, с трудом верится в то, что потребители будут владеть правом собственности на полностью автономный автомобиль… но будут использовать эту услугу в качестве подписки или транспортного предприятия», отметил Адам Йонас.



Акции Apple в этом году выросли на 21%, в результате чего рыночная капитализация компании на данный момент составляет 2,63 триллиона долларов.

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