Со смартфона напрямую в космос

5 октября 2021 г., 16:05

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Мы уже останавливались на теме борьбы с цифровым разрывом в отдаленных территориях, и решение этой задачи действительно важно, о чем свидетельствует появление новых проектов прямой связи со смартфонами наземных абонентов без использования дополнительного оборудования.



На днях проект Lynk, прежде известный как Ubiquitilink, объявил об успешном тестировании двустороннего обмена данными между своим геостационарным спутником и обычным смартфоном на поверхности Земли. Стоит напомнить, что в рамках этого проекта еще в 2019 году была показана возможность передачи сигнала с орбиты вопреки влиянию помех и доплеровского смещения частоты. Вслед за тем, уже в прошлом году, была проведена демонстрация получения SMS абонентом с обычным телефоном. И вот уже достигнут двусторонний обмен данными.

Глава Lynk Чарльз Миллер (Charles Miller) коротко остановился на объяснении сути эксперимента: «Этот двусторонний поток вызовов включает в себя несколько экземпляров сигнализации восходящей и нисходящей линий связи, включая запрос устройства на доступ к каналу, а затем соответствующие процедуры аутентификации и обновления местоположения. На сегодняшний день мы сделали это с сотнями телефонов, и это число продолжает расти в Великобритании, на Багамах и в США. Это никогда не было доказано ранее с вышкой спутниковой сотовой связи, и Lynk сделал это».

Чарльз Миллер сообщил о налаживании партнерских отношений с мобильными операторами Aliv на Багамах и Telecel Centrafrique в Центрально-Африканской Республике, где скорее всего и будет в первую очередь развернут сервис Lynk.

Пока представители Lynk осторожны в прогнозах налаживания канала интенсивного обмена, сообщая о такой возможности со временем. Сейчас же речь идет, в первую очередь, о возможности оказания неотложной помощи по сигналам SOS и передачи других текстовых сообщений.

А самое интересное, уже анонсированы тарифы на такие услуги. Понятно, что сигналы тревоги будут обслуживаться бесплатно, тогда как обычные SMS могут обойтись от 5 до 20 центов. Впрочем, эта информация сопровождается оговоркой, что с более широким разворачиванием сервиса цены будут снижаться.

Согласитесь, нам с вами в условиях плотного мобильного 4G-покрытия вряд ли захочется вернуться во времена старта мобильной связи, когда все общение шло как раз преимущественно через SMS. Но обитателям африканской глубинки или уединенных океанских островов такой канал наверняка покажется «манной небесной».

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