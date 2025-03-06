Корпоративна благодійність: Як у Favbet перетворили донати на частину ДНК компанії 

6 марта 2025 г., 18:07

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Сьогодні благодійність як складова корпоративної культури — це вже не просто модний тренд, а справжня необхідність. Компанії, які послідовно впроваджують культуру донатів, не лише приносять користь суспільству, але й помітно зміцнюють свій колектив. Вони формують у команді атмосферу довіри та підвищують залученість працівників у корпоративне життя. Отже, культура донатів працює на благо всіх: суспільство отримує необхідну підтримку, а бізнес — згуртовану та вмотивовану команду.

Як розвинути корпоративну культуру донатів і зробити її частиною бізнес-ДНК компанії? Своїм досвідом поділилися компанія Favbet та її благодійний фонд Favbet Foundation.

Благодійність як складова корпоративної ідентичності Аліна Люльчук, менеджерка внутрішніх комунікацій у Favbet, пояснює, що культура донатів — це потужний інструмент, який дає можливість співробітникам відчути, що їхня робота має ширший сенс, ніж просто досягнення бізнес-цілей. Коли компанія систематично підтримує соціальні ініціативи, у ній формується особлива атмосфера, де співробітники відчувають свою причетність до чогось більшого. Така атмосфера підвищує мотивацію персоналу та зміцнює командний дух, що зрештою сприяє формуванню культури взаємопідтримки.

За словами Аліни, у Favbet донати сприймаються не просто як «благодійність від компанії», а як спільна справа, до якої долучаються самі співробітники. Наприклад, протягом останніх кількох років до дня народження компанії колектив Favbet спільно збирає кошти на дрони для українських військових. Згодом ці безпілотники передають на передову за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation. Цього року команда Favbet також долучилася до тривалого проєкту Favbet Foundation на підтримку українських дитячих будинків: співробітники виконали бажання понад 150 дітей, придбавши для них новорічні подарунки з їхніх вішлістів.

«Кожна така ініціатива не лише допомагає тим, хто цього потребує, а й ще більше згуртовує команду, підвищує рівень лояльності співробітників та формує довготривалу взаємопідтримку всередині компанії», — додає Аліна.

Чому бізнесу варто впроваджувати культуру донатів Соціальна відповідальність бізнесу зміцнює внутрішню спільноту компанії, покращує моральний клімат у колективі та сприяє залученню нових талантів. Люди, що шукають роботу, дедалі частіше звертають увагу на цінності потенційного роботодавця. Аліна Люльчук зауважує, що наявність у бізнесу системної благодійної діяльності може стати саме тим вирішальним аргументом, який схилить кандидата на його бік під час вибору місця роботи.

Таким чином, системна благодійність стає своєрідним містком між бізнесом і суспільством. Вона підвищує репутацію компанії і допомагає їй залучати нових талановитих фахівців та партнерів. Філантропія в бізнесі фактично є інвестицією у людський капітал, коли кожен співробітник відчуває свою причетність до великої спільної місії. Іншими словами, підтримуючи інших, бізнес одночасно інвестує у власний розвиток і процвітання.

Як інтегрувати благодійність у корпоративну ДНК

Аліна Люльчук радить починати з невеликих кроків, проте підходити до цього серйозно. «Важливо не просто провести разову благодійну акцію, а зробити допомогу іншим невід’ємною частиною корпоративної культури», — наголошує вона. Варто визначити кілька ключових напрямів або ініціатив, що відповідають цінностям компанії, і поступово розвивати їх.

Ще одна важлива порада — активно залучати керівництво компанії до благодійної діяльності. Керівництво повинно слугувати прикладом для наслідування: їхня особиста участь і підтримка ініціатив надихає команду на нові звершення. Аліна додає, що благодійність повинна бути спільною справою: керівництво має долучатися до кожного етапу цього процесу.

У Favbet наголошують на необхідності прозорості. Команді слід регулярно розповідати про зібрані кошти та ділитися реальними історіями змін, що сталися завдяки спільним зусиллям працівників.

Загалом Аліна переконана, що розвивати культуру донатів варто органічно, у руслі цінностей самої компанії. Якщо бізнес і його керівники свідомо прагнуть допомагати суспільству, то й співробітники компанії схильні активніше долучатися до благодійності.

Головне — мати достатню кількість проєктів корпоративної соціальної відповідальності та вчасно комунікувати про них команді. Дотримуючись цих рекомендацій, компанія поступово зробить благодійність частиною власної ДНК — невід'ємним елементом своєї корпоративної культури.

Favbet Foundation: Корпоративний фонд з масштабною місією

Благодійний фонд Favbet Foundation розпочав свою діяльність у 2020 році як продовження соціальних ініціатив компанії у галузі освіти, охорони здоров’я та спорту. Згодом фонд значно розширився і перетворився на велику самостійну структуру, а з 2022 року в його складі з’явився окремий військовий хаб, що займається забезпеченням потреб українського війська.

Від початку повномасштабного вторгнення, за сприяння Favbet Foundation та самої компанії, на потреби Збройних сил України та інших сил оборони було передано понад 500 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, 2500 дронів різних модифікацій, а також 2000 одиниць захисного спорядження та інших вкрай необхідних на передовій речей. На сьогодні загальна сума допомоги армії за участі компанії та фонду перевищила 500 млн грн.

Окремо варто відзначити співпрацю з фандрайзинговою платформою UNITED24. За останні три роки фонд та компанія Favbet підтримали більшість її провідних проєктів: від закупівлі пікапів для ініціативи «Армія дронів» до придбання безпілотників у межах двох етапів операції «Єдність».

Проте діяльність Favbet Foundation не обмежується підтримкою армії. Фонд продовжує розвивати дитячий спорт, організовувати освітні програми та інші гуманітарні ініціативи: зокрема, запускає безкоштовні ІТ-курси й спортивні секції для дітей, а також допомагає переселенцям.

Окрім того, за останні три роки за сприяння фонду в Україну вдалося доставити понад 500 тонн гуманітарних вантажів від європейських благодійних організацій. Таким чином фонд не лише реагує на нагальні виклики війни, але й інвестує у майбутнє країни — розвиток дітей, освіту та підтримку найбільш вразливих верств населення.

З 2024 року фонд спільно з Патронатною службою Сил спеціальних операцій України «Кревні» реалізує проєкт «Re:start» — комплексну програма реабілітації для поранених військовослужбовців.

«Діяльність Favbet Foundation — джерело натхнення для співробітників компанії. Завдяки роботі фонду кожен з них може відчути свою причетність до позитивних змін та побачити цінність власних зусиль», — зазначає Аліна.

Досвід Favbet та Favbet Foundation переконливо доводить, що культура донатів у компанії здатна не тільки приносити реальну користь суспільству, а й надихати та об’єднувати власну команду, стаючи взаємовигідною стратегією для сучасного бізнесу та суспільства.

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