«Корпорация Добра»

13 ноября 2020 г., 11:25

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Google объявил, что Google Photos, сервис, который был запущен пять лет назад и предлагал пользователям практически неограниченное пространство для сохранения фотографий – объем ограничивался только в том случае, если вы хотели сохранять оригиналы фотографий, а при хранении оптимизированных изображений их размер или количество никак не учитывались, – теперь перестанет быть неограниченным. После июня 2021 г. все фотографии, загруженные на сервис, будут учитываться в пределах квоты аккаунта пользователя, которая в бесплатном варианте составляет 15 ГБ, а в платном – от 100 ГБ и выше.

Должен честно сказать, что отсутствие такого ограничения меня скорее удивляло – лимит аккаунта действовал во всех случаях, будь-то почта или документы на Google Drive, и отсутствие его для фотографий было с виду нелогичным. Правда, легко объяснимым – Google активно использовал фотографии, загружаемые на сервис, для обучения своих алгоритмов, и был заинтересован в том, чтобы фактически стать хранилищем по умолчанию для всех фотографий, тем более, что в Android синхронизация фотографий с сервисом включалась чуть ли не автоматически.

Таким образом, в очередной раз продемонстрирована истина – «если вы не платите за продукт, то вы и есть продукт».

Но вот часть экспертов начала обсуждать вопрос ответственности Google за такое поведение – дело в том, что за последние годы довольно много проектов в области фото пошли ко дну, в основном, не сумев справиться с расходами на пространство для хранения фотографий пользователей, и совершенно неограниченное и бесплатное хранилище от Google их судьбу, как понятно, не облегчало. Нынешнее объявление можно рассматривать не только в том смысле, что Google извлек достаточно информации из пользовательских фотографий и не видит смысла в дальнейшей благотворительности, но и как откровенный демпинг с целью выбить с рынка все небольшие проекты, а затем начать извлекать монопольную прибыль.

Учитывая, что параллельно 165 европейских компаний и организаций направили открытое письмо Верховному комиссару ЕС по вопросам конкуренции с призывом принять жесткие антимонопольные меры по отношению к Google – как раз примерно за их тактику в отношении конкурентных сервисов, – можно ожидать, что после всей выборной суеты, политики в США тоже озаботятся подобными соображениями.

«Корпорация Добра»

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