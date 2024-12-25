Корея розглядає можливість створення KSMC, як противагу TSMC?

25 декабря 2024 г., 13:35

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Korea Bizwire пише, що південнокорейська промисловість та наукові кола запропонували створити «KSMC» (Korea Semiconductor Manufacturing Company), за зразком тайванської TSMC, для вирішення проблем, з якими стикається напівпровідникова промисловість країни.

План, оприлюднений на семінарі, проведеному Національною академією інженерії Кореї (NAEK) 18 грудня, має на меті побудувати збалансовану екосистему між напівпровідниковими заводами та компаніями, що не займаються виробництвом чипів, за допомогою диверсифікованих виробничих процесів, що включають як передові технології, так і більш ранні.

За оцінками експертів, інвестиції в KSMC у розмірі 20 трильйонів корейських вон (13,9 млрд дол.) можуть принести 300 трильйонів корейських вон (208,7 млрд дол.) вигоди економіці до 2045 року. Ініціатива підтримає менші компанії-виробники системних напівпровідників, багато з яких наразі обмежені, покладаючись виключно на технології Samsung з нормами до 10 нанометрів.

«Тайвань підтримує збалансовану екосистему, де такі компанії, як UMC та PSMC, зосереджуються на середньотехнологічних процесах, доповнюючи передове виробництво TSMC. Це дозволяє більш ніж 250 фірмам, що не мають аналогів, природно процвітати в Хсінчу», - зазначив професор Квон Сок-Джун (Kwon Seok-jun) з Університету Sungkyunkwan. - KSMC, створений за підтримки уряду, може відігравати подібну роль у Кореї».

Висловлювалися сумніви щодо того, чи зможе державна корпорація на кшталт KSMC впоратися з передовими процесами. Генеральний директор SK Hynix Квак Но-Джонг (Kwak No-jung) запропонував перепрофілювати деякі з застарілих потужностей Samsung як частину плану.

На заході комітет визначив сім ключових викликів, серед яких скорочення технологічного відставання від закордонних конкурентів, ослаблення інвестиційної конкурентоспроможності, відсутність зростання безфабричного та пакувального виробництва, відтік талантів і надмірне регулювання.

Запропоновані рішення включають зміцнення напівпровідникової екосистеми, збільшення інвестицій у дослідження та розробки, а також реалізацію політики залучення та утримання талантів.

Ан Кі Хюн (Ahn Ki-hyun) з Асоціації напівпровідникової промисловості підкреслив нагальність своєчасних інвестицій, виступаючи за виділення 300 трильйонів вон (208,7 мільярда доларів) державної підтримки - через субсидії та податкові пільги - до 2047 року, щоб зберегти лідерство Кореї в напівпровідниковій галузі.

На завершення Квак закликав перейти від підтримки великих корпорацій до «ефекту фонтану», коли прямі інвестиції в менші компанії, що виробляють матеріали, деталі та обладнання, можуть розширити всю екосистему за рахунок посилення конкурентоспроможності в галузі досліджень і розробок.

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