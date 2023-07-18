Конструктор додатків без коду AppSheet став доступний для широкого кола користувачів Google Workspace

18 июля 2023 г., 13:35

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Компанія Google зробить свій інструмент AppSheet доступним для дев’яти рівнів підписки на Google Workspace без додаткової плати.

Пошуковий гігант оголосив, що AppSheet стане доступним на початковому та стандартному рівнях Google Workspace у версіях Business, Enterprise та Frontline. Остання редакція орієнтована на користувачів, які виконують більшу частину своєї роботи поза комп’ютером.

Google також робить AppSheet доступним на рівні Business Plus у Workspace, а також у версії Education Standard і версії для некомерційних організацій. Раніше цей інструмент був включений лише до трьох рівнів підписки на пакет для підвищення продуктивності - корпоративного та освітнього. Компанії також могли придбати ліцензії за окремою підпискою.

Google запустив AppSheet після придбання стартапу у 2020 році. Інструмент дозволяє бізнес-користувачам розробляти десктопні та мобільні додатки без написання коду. Крім того, він надає можливість створювати чат-боти для інструменту обміну повідомленнями Google Chat, що входить до складу Workspace.

Компанії використовують AppSheet для створення додатків, які відстежують їхню повсякденну бізнес-активність.

Програми на основі AppSheet можуть не лише впорядковувати наявні дані, але й отримувати нову інформацію.

AppSheet доступний у кількох версіях. Версія, яка сьогодні розгорнута на дев’яти рівнях Workspace, називається AppSheet Core. Вона коштує $10 за користувача на місяць, якщо купується окремо, і не має деяких функцій, доступних у дорожчих версіях, наприклад, можливості вбудовувати моделі машинного навчання в додатки без коду.

Консоль управління Workspace також буде вдосконалена в рамках оновлення. Вона отримає нові елементи керування, які дозволять адміністраторам легше регулювати використання AppSheet співробітниками.

Включення AppSheet до більшої кількості версій Workspace може сприяти більш широкому впровадженню цього інструменту. Станом на кінець 2022 року Workspace мав понад 3 мільярди користувачів у всьому світі. Крім того, той факт, що AppSheet буде доступний без додаткової плати, може зробити його більш конкурентоспроможною альтернативою численним іншим інструментам низькокодової розробки.

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