Консоль управления корпоративными решениями ИБ от Panda Security получила контроль индикаторов атак и защиту от RDP-атак

12 августа 2021 г., 11:45

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Компания Panda Security, входящая в состав компании WatchGuard, выпустила новый релиз XII своей облачной консоли централизованного управления Aether для корпоративных решений Panda Endpoint Protection [Plus] и Panda Adaptive Defense [360], обеспечивающих информационную безопасность рабочих станций, ноутбуков, серверов и мобильных устройств.

Основная новинка данного релиза – это появление в консоли Aether панелей мониторинга и управления, связанных с сервисом активного поиска угроз Panda Threat Hunting & Investigations Service (THIS), который бесплатно предоставляется клиентам EDR-решений Panda Adaptive Defense [360]. Сервис THIS позволяет администраторам обнаруживать скомпрометированные компьютеры, самые ранние стадии атак и подозрительную активность.

Еще одним весьма актуальным и полезным новшеством веб-консоли Aether является возможность дополнительной защиты от RDP-атак, которая доступна клиентам решений Panda Adaptive Defense [360]. Теперь система отдельно анализирует все попытки удаленного подключения к компьютерам через службу удаленного рабочего стола (RDP). Если с одного и того же IP-адреса было свыше 50 неудачных попыток подключения к компьютеру, то на этом компьютере автоматически включается режим сдерживания RDP-атак, который позволяет блокировать подозрительные подключения. Кроме того, идентифицируются все внешние коммуникации, и если за последние 24 часа была хоть одна ошибка, то такие адреса также блокируются.

Веб-консоль Aether позволяет администраторам настроить отдельные реакции решения безопасности Panda при обнаружениях возможных RDP-атак на рабочие станции или серверы в рамках требуемой политики безопасности. В дополнение к этому, можно включить список надежных IP-адресов, подключения с которых не будут блокироваться, но администратору о них будет дополнительно сообщено.

Кроме того, внесен ряд изменений в настройки расширенной защиты (EDR), предлагаемой пользователям решений Panda Adaptive Defense [360]. Теперь администраторы могут удалять заблокированные программы из списка временно заблокированных элементов. Сейчас по умолчанию антиэксплойтная защита включена и установлена в режиме блокировки. Аналогичные изменения коснулись и расширенной защиты для устройств с Linux.

Также новый релиз корпоративных решений безопасности Panda позволяет поддерживать последние версии дистрибутивов Linux (Fedora, Red Hat, CentOS и т.д.), а также поддерживать SUSE с версиями 11 SP2 и выше, 12 и 15. Новый релиз позволяет автоматически обновлять защиту Linux при необходимости после обновления установленного ядра или дистрибутива Linux. В новом релизе улучшена производительность защиты под Linux для тех дистрибутивов, для которых было оптимизировано управление несколькими потоками.

Новый релиз платформы Aether включает более гибкую интеграцию с интерфейсом проверки на наличие вредоносных программ AMSI под Windows 10. Использование AMSI предоставляет решениям Panda телеметрию и дополнительную информацию о выполнении сценариев и макросов, что позволяет повышать защиту компьютера без негативного влияния на его производительность.

Модуль файервола, включенный во все корпоративные решения Panda, теперь позволяет фильтровать трафик IPv6 во всех протоколах.

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