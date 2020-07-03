Компактное МФУ Sharp формата A3 позволяет печатать в цвете до 25 страниц в минуту

3 июля 2020 г., 12:45

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Компания CHGroup, официальный представитель Sharp в Украине по направлению систем печати, сообщила о начале поставок на наш рынок устройства Sharp BP-20C25EU.



Как отмечается, эта модель МФУ формата A3 начального уровня позволит быстро, просто и стильно выполнять любые повседневные задачи по документообороту в офисе - независимо от того, нужна ли цветная печать, цветное копирование, цветное сканирование документов или прием/отправка факсов.



МФУ BP-20C25EU работает со скоростью печати/копирования до 25 отп./мин., имеет стандартную емкость для загрузки бумаги до 350 листов, которую можно увеличить до 1 850 листов. Максимальный объем печати/копирования в месяц - до 36 тыс. цветных и 84 тыс. монохромных отпечатков.



Документы можно сканировать в полноцветном режиме со скоростью до 37 ориг./мин. с помощью реверсивного автоподатчика емкостью 100 листови и сохранять их различными удобными для вас способами.



Аппарат оснащен поворотным 4-дюймовым 5-строчным ЖК-дисплеем, световые индикаторы состояния МФУ позволят проверять состояние машины и отправленного на неё задания даже на расстоянии.

На борту устройства 2 ГБ памяти и накопитель 8 ГБ.



МФУ, по заявлению производителя, требует небольшой размер зоны для установки — это одно из самых коппактных устройств в индустрии в сегменте цветных аппаратов формата A3.



Порт USB на передней панели устройства позволяет проводить распечатку документов с накопителя или запись отсканированных документов. А с помощью дополнительного адаптера беспроводной связи и приложений AirPrint, Google Cloud Print или Sharpdesk Mobile, можно подключить к МФУ любое устройству с поддержкой Wi-Fi, чтобы напечатать напрямую со смартфона, планшета или ПК.



BP-20C25EU позволяет копировать переднюю и заднюю части ID-карты на одну страницу одним нажатием кнопки, а также осуществлять автоматическую сортировку поворотом скопированных экземпляров многостраничных документов.



Как и все МФУ Sharp, BP-20C25EU имеет широкий набор функций безопасности, направленных на защиту корпоративной информации, среди них аутентификация пользователя и/или устройства и ряд других.

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