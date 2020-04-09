Количество видеосообщений Viber в Украине выросло на 207%, а групповых звонков - на 292%

9 апреля 2020 г., 14:05

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Компания Viber сообщила о расширении своих ресурсных возможностей и представила ряд инициатив, направленных на поддержку пользователей во время глобальной пандемии COVID-19.



Как сообщается, за последние несколько недель активность пользователей в приложении многократно возросла. Самые популярные функции в настоящее время - групповые чаты и аудиозвонки. Сегодня в Viber отправляют на 134% больше сообщений в групповых чатах по сравнению с последней неделей января, а количество групповых вызовов, полученных средним пользователем Viber, увеличилось на 370%. Среднее количество просмотров постов в сообществах выросло на 78% благодаря таким инициативам, как помощь в распространении среди пользователей Viber важной информации о мерах безопасности в периоды изоляции. К примеру, в приложении появилось официальное сообщество Министерства здравоохранения Украины, в котором за 2 недели его существования уже более 3 миллионов участников. Кроме того, на прошлой неделе в Viber был запущен чат-бот Всемирной организации здравоохранения, призванный обеспечить подписчиков актуальной и правдивой информацией о COVID-19.



С начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19:

• количество ежедневных активных пользователей Viber по всему миру в марте увеличилось на 18%;

• количество новых пользователей, ежедневно регистрирующихся в Viber, выросло на 25%;

• люди стали дольше общаться по аудиосвязи - средняя продолжительность звонка в приложении увеличилась на 35%;

• пользователи отправляют на 75% больше видеосообщений.

«Мы адаптируемся к последним событиям этого сложного времени, чтобы помочь ученикам и преподавателям, коллегам и партнерам, друзьям и близким поддерживать постоянный контакт друг с другом. Наши пользователи полагаются на нас, и мы продолжим работать, чтобы менять их жизнь к лучшему, сохраняя свободу и безопасность общения», – прокомментировал Генеральный директор Rakuten Viber Джамел Агауа.



Показатели использования Viber в Украине также растут по всем ключевым функциям:

• Пользователи стали отправлять на 21% больше сообщений в Viber. При этом видеосообщений стало больше на 207%, аудиосообщений – на 46% фотосообщений - на 39%.

• На 65% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах.

• Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а видеозвонков – на 57%. При этом их продолжительность увеличилась на 45% (до семи минут) и 86% (до 9 минут) соответственно.

• Групповых звонков стало больше на 292%.

• Возросла популярность сообществ. Теперь их просматривают на 74% больше пользователей. Количество активных подписчиков возросло на 66%, а записи теперь получают на 133% больше «лайков».



Аудитория стала активнее использовать Viber после того, как в приложении произошли следующие изменения:

• Максимально возможное число участников групповых аудиозвонков увеличилось с 5 до 20 человек;

• Чтобы распространить информацию о важности соблюдения актуальных рекомендаций по здравоохранению, Viber отправил сообщение с инструкциями по безопасности ВОЗ на 22 языках нескольким миллионам человек;

• Для распространения официальной информации о COVID-19 компания Viber совместно с уполномоченными органами ряда стран создала специальные сообщества, где пользователи могут получить официальную и достоверную информацию о пандемии и предупредительных мерах;

• Сервис запустил кампанию со стикерами под лозунгом «оставайся дома», чтобы развлечь пользователей в эти непростые времена.



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