Когда виртуальные угрозы уничтожают бизнес

26 февраля 2020 г., 18:37

+11

голос Tweet

Вчера одним глазом посмотрел на Netflix интересный фильм об оффшорах — The Laundromat.

В этой картине есть два героя — основатели юридической фирмы Mossack Fonseca и, если вы уже забыли, причиной полного краха этой компании был слив огромного объема данных с ее серверов. Фильм безусловно интересный, но привлекла мое внимание фраза, сказанная одним из владельцев компании в самом конце:”…оглядываясь назад, мы должны были-бы тратить больше на информационную безопасность”. Mossack Fonseca далеко не единственный случай закрытия бизнеса из-за катастрофической недооценки угроз, исходящих от современной инфраструктуры, но, безусловно, один из самых ярких и поучительных.

Но никогда нельзя недооценивать человеческую глупость и надежду на собственную исключительность: “Нас пронесет, мы ведь хорошие и ничем таким особенным не занимаемся”. Для тех, “кто на бронепоезде”, обращаю внимание на недавний случай — вымогатели атаковали инфраструктуру GEDIA Automotive Group в штаб квартире в Германии и еще в семи странах: в Польше, Испании, Китае, Индии, США, в Мексике и Венгрии. В попытке остановить атаку компания была вынуждена остановить все системы, что привело к тому, что 4300 сотрудников компании были отправлены домой и на некоторое время все коммерческие операции были остановлены. Как позже объявила GEDIA, на полное восстановление бизнеса “уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев”. Мне трудно себе представить, какая стоимость этого простоя, но почему-то я уверен в том, что стоимость постоянного поддержания системы информационной безопасности предприятия в должном состоянии на пару порядков меньше.

“Пока гром не грянет — мужик не перекрестится”.

P.S. И в качестве вишенки на тортике прошу посмотреть на последнюю статистику Specops по связанным с облаками атакам в разных странах Европы. Как видите, Украина входит в четверку лидеров (тот редкий случай, когда это не радует).

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации