Ко Дню Знаний

3 сентября 2021 г., 16:36

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Снова закончилось лето - сезон отпусков, закатов в море и тёплых вечеров под звёздами :-) и начинается осень - время сбора урожая и завершения проектов года уходящего. Так совпало, что следующий сезон открывается Днем Знаний.



Недавно, выступая перед детьми, жаждущими строить карьеру в ИТ, мне задали вопрос: «А правда, что для карьеры в ИТ не нужно образование». И действительно, Facebook и LinkedIn полнятся кучей мемов на тему «в свои ХХ лет я каждый год радуюсь, что 1 сентября не надо идти в школу/универ». А среди многих профессий в ИТ бытует мнение, что высшее образование совсем не обязательно для того, чтобы стать «крутым разработчиком/тестировщиком/СЕО» (нужное подчеркнуть).



А как вы считаете? Действительно ли высшее образование в традиционной форме себя изжило и более не актуально для профессий будущего? Или это хайп на фоне мифов о миллиардерах бросивших университет на втором курсе?



PS: поздравляю с Днём Знаний всех причастных!

PPS: Для визуализации на картинке средний доход и занятость в соответствии с уровнем образования в США по данным Bureau of Labor Statistics за 2020 год

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