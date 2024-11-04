Ключові стратегії посилення хмарного захисту

4 ноября 2024 г., 18:18

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У сучасному цифровому ландшафті безпека хмарних технологій стала критично важливою проблемою для організацій по всьому світу. Оскільки хмарні технології продовжують впроваджуватися прискореними темпами, компанії стикаються з новими рівнями складності.

Насправді, 73% фахівців визнають, що хмарні технології підвищили цю складність. Отже, підвищення кіберстійкості для захисту цих середовищ є більш важливим, ніж будь-коли. Вживаючи проактивних заходів та інтегруючи надійні системи безпеки, організації можуть ефективно управляти ризиками, не жертвуючи при цьому невід'ємними перевагами хмарних платформ.

Кіберстійкість виходить за рамки традиційних механізмів захисту, зосереджуючись на підтримці безперервності роботи навіть під час інцидентів, пов'язаних з безпекою. Згідно з нещодавнім опитуванням, 95% компаній висловлюють значне занепокоєння щодо безпеки хмарних технологій, що підкреслює нагальність впровадження стійких стратегій. У хмарі це передбачає розробку надійної структури, призначеної для передбачення та пом'якшення потенційних загроз. Така структура дозволяє організаціям швидко відновлюватися після збоїв і підтримувати бізнес-операції. Цей проактивний підхід включає постійний моніторинг, інтеграцію даних про загрози та автоматизовані механізми реагування. Побудувавши відмовостійку хмарну інфраструктуру, компанії можуть ефективніше усунути вразливості та мінімізувати наслідки порушень безпеки.

Профілактика є основою кіберстійкості і починається із закриття потенційних точок входу, які можуть призвести до вразливостей. Більш того, профілактика в режимі реального часу та впровадження моделі безпеки «нульової довіри» мають важливе значення для комплексної стратегії глибокого захисту.

Ось деякі рекомендації від компанії Check Point щодо профілактики в реальному часі та вбудованої профілактики в мережі та робочому навантаженні.

Захист периметра. Необхідно впроваджувати запобігання мережевим загрозам на периметрі хмари, особливо там, де вона взаємодіє з Інтернетом і хмарними сервісами, доступними для розробників і підрядників.

Захист на основі штучного інтелекту. Хмарні середовища потребують передових інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть аналізувати шаблони та поведінку для виявлення та запобігання атакам «нульового дня». Ці інструменти забезпечують значну економію коштів і швидке усунення наслідків у порівнянні з традиційними заходами безпеки.

Захист робочих навантажень. Хоча рішення без агентів для віртуальних машин і контейнерів відрізняються простотою, розгортання профілактики на основі агентів для критично важливих додатків має вирішальне значення. Саме для того, щоб перешкодити хакерам впроваджувати шкідливий код.

Крім того, необхідно впроваджувати єдину політику нульової довіри в усіх хмарних середовищах - публічних, приватних і Kubernetes. Узгодженість має важливе значення.

Також необхідно використовувати адаптивні політики на основі ідентичностей. Перехід від політик на основі IP-адрес до політик, побудованих на основі ідентифікаторів користувачів, хмарних об'єктів і додатків, щоб адаптуватися до мінливих середовищ.

Використовуйте CNAPP для виявлення комбінацій ризиків, які представляють серйозні загрози, тим самим зменшуючи втому від попереджень і покращуючи розстановку пріоритетів.

Автоматизовані інструменти повинні забезпечувати відповідність конфігурацій найкращим практикам безпеки, що значно знижує ризик несанкціонованого доступу.

Більше уваги до управління правами доступу Оцініть власні політики прав доступу разом з групами безпеки і політиками доступу, щоб визначити пріоритетність оповіщень, які дійсно важливі.

Ці заходи разом зміцнюють хмарне середовище, роблячи його більш стійким до потенційних атак.

Досягнення правильного балансу між безпекою, гнучкістю та масштабованістю хмарних середовищ є складним, але дуже важливим завданням.

Динамічна природа хмарних технологій дозволяє компаніям швидко впроваджувати інновації, але водночас вимагає надійних заходів безпеки. Організації можуть підтримувати цей баланс, розгортаючи передові інструменти виявлення та реагування на загрози. Безпека повинна починатися ще на етапі розробки, з ретельного сканування коду в конвеєрах CI/CD для виявлення вразливостей і раннього виявлення конфіденційних даних. Приймаючи підхід, що ставить безпеку на перше місце, компанії можуть захистити свою хмарну інфраструктуру, одночасно використовуючи її потенціал для зростання та інновацій.

Для ефективного управління ризиками в хмарі організаціям потрібна багатогранна стратегія, яка використовує штучний інтелект і машинне навчання для виявлення та визначення пріоритетності ризиків. Це дозволить швидше виявляти вразливості безпеки у хмарному середовищі, які можуть бути найбільш критичними, а потім використовувати детальний план усунення ризиків для швидкого реагування на них.

Згідно з нещодавнім дослідженням IBM Security Cost of a Data Breach 2024, організації, які використовували штучний інтелект для зниження ризиків, отримали найбільше зниження вартості одного порушення - 2,2 мільйона доларів, а також скоротили час на усунення наслідків на 100 днів порівняно з традиційними заходами безпеки, орієнтованими на виявлення/виправлення порушень.

Застосовуючи стратегії, що надані вище, організації можуть значно підвищити безпеку своїх хмарних рішень, гарантуючи їхню стійкість до нових загроз.

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