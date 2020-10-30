30 октября 2020 г., 11:05

Группа исследователей в области безопасности смогла выделить ключ, которым шифруются обновления микрокода в ряде процессоров Intel. Это позволяет анализировать эти изменения или даже написать свои. Правда, непосредственной угрозы это пока не несет, поскольку модифицированный микрокод будет сброшен при перезагрузке. Так что исследователи видят в достижении исключительно возможность анализа кода и оценки того, насколько эффективно Intel закрывает проблемы с безопасностью и какие это могут быть проблемы.

Группа состоит из трех сотрудников российской компании Positive Technologies и среди них присутствует такой известный человек, как Дмитрий Скляров. Помните историю начала 2000-х, когда его, как сотрудника «Элкомсофта», задержали в США по заявлению Adobe, обидевшейся на разработанный им способ обхода шифрования PDF?

Ключик от Intel

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