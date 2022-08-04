Київстар за півроку сплатив 5,7 млрд грн податків та інвестував понад 1,6 млрд грн у розвиток

4 августа 2022 г., 12:55

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Київстар представив фінансові та операційні показники за підсумками друго кварталу



Загальний операційний дохід досяг 7,370 млрд грн на фоні торішній 7,094 млрд грн. З них на мобільний зв’язок прийшлося 6 891 млрд грн, а на фіксований — 449 млн грн.



EBITDA компанії зменшилась на 4,8% з 4 555 млрд грн до 4 783 млрд грн.



Національний телеком-оператор у 2 кв 2022 продовжував інвестувати у розвиток нових технологій та будівництво мобільних мереж, а також допомагав країні долати складнощі воєнного часу.



Зокрема, з лютого 2022 року телеком-оператор перерахував понад 49 млн грн допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни. Також компанія виділила 300 млн грн для підтримки кібербезпеки і відновлення цифрової інфраструктури країни у рамках державної платформи United24.



Київстар приділяє увагу допомозі і захисту населення від загроз війни. Для цього компанія обладнала безкоштовним інтернетом понад 1260 укриттів у різних містах України, а також забезпечила інтернетом 360 модульних будинків для переселенців. У рамках співпраці з Державною Службою з надзвичайних ситуацій Київстар розіслав населенню 349 мільйонів SMS-повідомлень з життєво важливою інформацією.



Оператор підтримує абонентів, допомагаючи їм залишатись на зв`язку з рідними і близькими. За 6 місяців 2022 року абоненти отримали від телеком оператора бонусів і безкоштовних послуг на суму 563 млн грн. У 30 країнах світу абоненти Київстар можуть користуватись послугами роумінгу за своїми «домашніми» тарифами.



Щодня спеціалісти компанії забезпечують стабільну роботу телеком мережі. Завдяки їх роботі 90% обладнання мережі працює у звичному режимі, надаючи абонентам можливість користуватись голосовим зв`язком та інтернетом. З лютого 2022 року спеціалісти компанії здійснили понад 4 тисячі відновлювальних робіт на базових станціях, замінили понад 30 кілометрів волоконно-оптичних ліній. Крім цього компанія продовжує будувати нові базові станції де це необхідно. Так, у першому півріччі 2022 збудовано 230 нових базових станцій і модернізовано до стандарту 4G понад 3000 діючих базових станцій. Для забезпечення якісних послуг зв`язку і розвитку мережі Київстар інвестував у першому півріччі 2022 року 1,692 млрд грн.



Компанія продовжує розвиток цифрових послуг. Зокрема, кількість абонентів, які користуються послугою «Київстар ТВ» збільшилась у порівнянні з 2 кв минулого року майже на 84,9%. А кількість абонентів, які користуються швидкісним мобільним інтернетом 4G зросла на 11,9%. Також збільшились обсяги споживання мобільного інтернету на абонента в середньому – з 6,2 ГБ у 2 кв 2021 до 7,9 ГБ у 2 кв 2022.



Завдяки стабільній операційній діяльності, Київстар залишається одним з найбільших платників податків до державного бюджету України. За півроку компанія перерахувала до держбюджету податків і зборів на суму понад 5,7 млрд грн.

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