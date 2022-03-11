Київстар спрощує користування роумінгом у Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, Німеччині, Італії, Литві та Чехії

11 марта 2022 г., 10:23

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Відтепер абоненти Київстар отримають для зв’язку з рідними 250 бонусних гривень у 9 країнах: Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, а також у Німеччині, Італії, Литві та Чехії.



Повідомляється, що якщо абонент приїздить в одну із вказаних країн, то протягом доби йому автоматично нараховуються бонусні кошти та надається можливість користуватися спеціальними тарифами по всій Європі:

• 1Мб інтернету коштує 0,10 грн;

• 1 хвилина вхідного дзвінка, або вихідний дзвінок по країні перебування чи в Україну – 1 грн;

• 1 SMS – 1 грн.



Тобто абоненти Київстар за рахунок бонусів можуть розмовляти з рідними та друзями 250 хвилин або можуть відправити 250 SMS-повідомлень чи використати 2500 Мб мобільного інтернету, не оплачуючи ці послуги самостійно. Бонуси будуть діяти протягом 30 днів.



Як і раніше, у роумінгу Київстар не списуються мегабайти в найпопулярніших месенджерах. Відтак, обмін текстовими повідомленнями в Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp та навіть голосові дзвінки у цих соціальних мережах не тарифікуються.



Лише за перший тиждень, Київстар переказав на рахунки своїх абонентів, які вимушено виїхали за кордон, понад 26 млн бонусних гривень.



Компанія турбується і про абонентів, які перебувають в Україні. Київстар запропонував їм додаткові можливості для спілкування всередині країни навіть без оплати тарифу.



Підкреслюється, що Київстар продовжує забезпечувати надійну роботу мобільної та фіксованої мережі, аби кожен абонент мав змогу бути на зв’язку з рідними та отримувати актуальну інформацію про події в Україні. Зокрема, разом з іншими мобільними операторами компанія запустила національний роумінг, який дозволяє переключитися на мережу іншого оператора, якщо власний оператор тимчасово не працює у певному місці.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист