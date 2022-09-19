 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Київстар» реалізував проєкт по віддаленому моніторингу витрат води та стану водопроводу у Квасиліві

19 сентября 2022 г., 13:25
0 
 

Національний мобільний оператор «Київстар» на замовлення «Рівнеоблводоканалу» реалізував комерційний проєкт «Розумного обліку», завдяки якому тепер можна віддалено збирати, обліковувати та обробляти показники витрат води в 16 багатоквартирних будинках смт Квасилів, а також відстежувати стан водопроводу на різних ділянках й отримувати сповіщення про аварії чи незаконне втручання в мережу.

В цьому рішенні використовується технологія NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), завдяки якій сигнал може проходити навіть до важкодоступних місць у підвальних приміщеннях чи з товстими стінами та дозволяє пристроям роками працювати в режимі низького енергоспоживання без заміни елементів живлення.

Проєкт реалізовано на технічній базі європейського виробника водомірів Sensus з використанням пристроїв для віддаленого моніторингу від одного з найбільших українських виробників – СП «Радміртех». Спеціалісти здійснили проєктування, комплектацію і виробництво вузлів обліку, виконали їх монтаж та налаштування, а також активували технологію в мережі оператора.

Рішення дає змогу:

  • знизити втрати води на 10-15%;
  • мати системний облік ресурсів;
  • балансувати витрати ресурсів від моменту забору води до кінцевого споживання;
  • контролювати погодинні витрати води кожним багатоквартирним будинком;
  • переглядати інформацію про об’єми споживання води в зручному вебінтерфейсі;
  • виключити ймовірність помилок в обліку шляхом усунення «людського фактора».

«Київстар» реалізував для «Рівнеоблводоканалу» проєкт по віддаленому моніторингу витрат води та стану водопроводу в смт Квасилів

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  