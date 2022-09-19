«Київстар» реалізував проєкт по віддаленому моніторингу витрат води та стану водопроводу у Квасиліві

19 сентября 2022 г., 13:25

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Національний мобільний оператор «Київстар» на замовлення «Рівнеоблводоканалу» реалізував комерційний проєкт «Розумного обліку», завдяки якому тепер можна віддалено збирати, обліковувати та обробляти показники витрат води в 16 багатоквартирних будинках смт Квасилів, а також відстежувати стан водопроводу на різних ділянках й отримувати сповіщення про аварії чи незаконне втручання в мережу.

В цьому рішенні використовується технологія NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), завдяки якій сигнал може проходити навіть до важкодоступних місць у підвальних приміщеннях чи з товстими стінами та дозволяє пристроям роками працювати в режимі низького енергоспоживання без заміни елементів живлення.

Проєкт реалізовано на технічній базі європейського виробника водомірів Sensus з використанням пристроїв для віддаленого моніторингу від одного з найбільших українських виробників – СП «Радміртех». Спеціалісти здійснили проєктування, комплектацію і виробництво вузлів обліку, виконали їх монтаж та налаштування, а також активували технологію в мережі оператора.

Рішення дає змогу:

знизити втрати води на 10-15%;

мати системний облік ресурсів;

балансувати витрати ресурсів від моменту забору води до кінцевого споживання;

контролювати погодинні витрати води кожним багатоквартирним будинком;

переглядати інформацію про об’єми споживання води в зручному вебінтерфейсі;

виключити ймовірність помилок в обліку шляхом усунення «людського фактора».

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