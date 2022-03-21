«Київстар» допомогає абонентам, суспільству та державі

21 марта 2022 г., 17:35

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З початку нового етапу російської військової агресії проти України, «Київстар» запровадив пакет заходів для підтримки суспільства та абонентів. Компанія забезпечила клієнтів безоплатними послугами зв’язку, виділила 15 млн. грн. на благодійництво та сплатила достроково понад 1 млрд. грн. податків.

Тільки за два тижні «Київстар надав клієнтам бонусів і безоплатних послуг на понад 200 млн грн.

Допомога для абонентів передплати:

Дзвінки всередині мережі для 21,5 млн абонентів передплати працюють навіть при нулі на рахунку та без оплаченого тарифу;

Послугою «Екстра гроші» для замовлення додаткових коштів на свій рахунок, абоненти можуть скористатися без комісії. Таку можливість вже використали більше 200 тис. разів.

Допомога для контрактних абонентів та бізнес-клієнтам:

«Київстар» збільшив кредитні ліміти, щоб клієнти й далі могли користуватися основними послугами навіть без поповнення рахунку;

Для бізнес-клієнтів з фіксованими послугами (інтернет, телефонія та передавання даних) ще на 30 днів були відтерміновані строки оплати їх рахунків.

Абонентам у роумінгу:

«Київстар» нараховує по 250 бонусних гривень для дзвінків рідним або використання мобільного інтернету за кордоном. Бонуси протягом доби нараховуються всім абонентам, які вимушено виїхали в одну з 9 країн Європи: Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину, Молдову, Німеччину, Італію, Литву чи Чехію. За два тижні ці бонуси отримало вже більше 1,4 млн абонентів.

Клієнтам «Домашнього Інтернету» та «Київстар ТБ»:

Навіть якщо клієнти «Київстар» не змогли оплатити рахунок, то вони можуть користуватись фіксованим інтернетом зі швидкістю до 80 Мбіт/с. Цією можливість вже можуть скористатися понад 400 тис. наших клієнтів, які отримують доступ до актуальної інформації, можуть працювати та навчатися онлайн без оплати тарифу;

У більш ніж 200 бомбосховищах по всій Україні компанія забезпечила безоплатний Wі-Fi, та продовжує збільшувати кількість локацій;

Відкрили доступ до більшої частини контенту на платформі онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Абоненти інших мобільних операторів також мають вільний доступ до новинних каналів та дитячого контенту.

Як найбільший український мобільний оператор, «Київстар» активно підтримує державу та українське суспільство, збройні сили. Компанія достроково перерахувала до бюджету держави 1,1 млрд грн. податку на прибуток. 10 млн грн. благодійної допомоги виділено БФ «Повернись живим» та 5 млн – БФ «Твоя опора». Також більше 1,2 млн грн. на потреби армії зібрали абоненти «Київстар» завдяки короткому номеру 88009.

Разом з «Державною службою України з надзвичайних ситуацій» компанія розіслала понад 150 млн SMS-повідомлень з життєво важливою інформацією, зокрема – про дії під час повітряної тривоги, першу медичну допомогу та багато іншого.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист