KIVI готовит линейку «умных» телевизоров на базе Android TV 9, с голосовым помощником

10 июля 2020 г., 17:05

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Компания KIVI сообщает о заключении контракта о сотрудничестве с Google, целью которого станет выпуск линейки смарт-телевизоров на базе ОС Android TV 9 (ожидается в продаже в сентябре). В новой линейке KIVI ТV 2020 будет сделан акцент на стабильности работы ПО и улучшении пользовательского опыта. Компания также инвестировала более 1 млн. долл. в доработку аппаратной части телевизоров, для улучшения качества звука и изображения.

Операционная система, которая будет использоваться в Smart TV KIVI, разработана компанией Google и предоставляет широкий спектр функций и предустановленных приложений. Предлагаемые возможности были отобраны совместно с компанией KIVI с учетом потребностей пользователей на целевых рынках присутствия бренда. В новой линейке телевизоров KIVI, которая будет поставляться с ОС Google Android TV 9, будет доступно автоматическое обновление прошивки до Google Android TV 11.

Среди отличительных особенностей новой линейки – улучшенное изображение и звук, встроенный Chromecast, что даст возможность транслировать ваши любимые приложения и контент с мобильного устройства, планшета или компьютера на телевизор, огромное количество приложений из официального магазина Google Play, синхронизация телевизора с умными устройствами, единая система аутентификации, а также голосовой помощник.

Google Assistant позволяет управлять телевизором с помощью голоса. Можно узнать, где находится ближайшая пиццерия, погоду или пробки на дорогах, открыть YouTube или найти рецепт любимого блюда, включить сериал на Netflix, отрегулировать громкость фильма и поставить его на паузу. Более того, с помощью Google Assistant пользователи могут бесконтактно управлять бытовыми смарт-девайсами, например, регулировать освещение в доме или включать робот-пылесос.

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