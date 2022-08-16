Китайський виробник x86-чипів Hygon провів IPO та отримав капіталізацію 20 млрд дол.

16 августа 2022 г., 13:55

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Як повідомляє Bloomberg, акції Hygon Information Technology, виробника та дистриб’ютора комп’ютерних компонентів, різко зросли під час дебюту в Шанхаї.



Це зробило IPO Hygon другим найкращим результатом цього року серед великих лістингів у Китаї.



Акції закрилися на 67% вище до 60,10 юаня після стрімкого зростання майже на 105% незабаром після відкриття.



Hygon зібрала 10,8 мільярда юанів (1,6 млрд дол.) після продажу 300 мільйонів акцій по 36 юанів. При тому, що капіталізація компанії Hygon досягла майже 140 млрд дол. (20,67 млрд дол.).



Нагадаємо, що Hygon Information Technology було засновано в лютому 2016 року як спільне китайсько-американське підприємство з розробки інтегральних схем. Китайським акціонером була Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Company з часткою 70%, а іноземним – AMD.



Hygon розробляє серверні чіпи, на базі технологій першого покоління AMD EPYC. Однак у 2019 році через санкції США співпраця з американською компанією була припинена.



Hygon 7 червня провела у Пекіні конференцію щодо запуску нових продуктів 2022 року — чипів серії Hygon ІІІ, яки базуються на архітектурі ядра x86-64. Наголошується, що процесор високого рівня має 32 ядра та 64 потоки, до 128 каналів PCIe 4.0 i підтримує частоту пам'яті до 3,2 Ггц. У порівнянні з продуктом попереднього покоління, загальна

продуктивність покращилася приблизно на 45%. Під час презентації було заявлено про випуск на базі нового чипа продуктів від Lenovo, Inspur, Tongfang, НЗС та інших брендів. Причому мова як про стійкові сервери, так й робочі станції.

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