Китайські конкуренти Starlink прискорюють гонку за домінування в супутниковому інтернеті

24 февраля 2025 г., 17:36

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Reuters пише, що мережа Starlink стикається з дедалі жорсткішими викликами щодо домінування на ринку високошвидкісного супутникового інтернету, в тому числі з боку китайського конкурента.

Шанхайська компанія SpaceSail у листопаді підписала угоду про вихід на ринок Бразилії і оголосила, що веде переговори з більш ніж 30 країнами. Через два місяці вона почала роботу в Казахстані.

Згідно з даними астрофізика Джонатана Макдауелла (Jonathan McDowell), проаналізованими технічною консалтинговою компанією Analysys Mason, минулого року Китай запустив рекордні 263 супутники на низькій орбіті (LEO).

Компанія SpaceSail відмовилася коментувати питання Reuters про плани розширення. Газета, підконтрольна китайському телекомунікаційному регулятору, минулого року похвалила її як «здатну вийти за межі національних кордонів, проникнути в суверенітет і беззастережно охопити весь світ ... стратегічна можливість, якою наша країна повинна оволодіти».

Мало хто з міжнародних конкурентів Маска має такі ж амбіції, як SpaceSail, яка контролюється муніципальним урядом Шанхаю. Вона оголосила про плани розгорнути 648 низькоорбітальних супутників цього року і майже 15 000 ще до 2030 року. Starlink наразі має близько 7 000 супутників, за словами Макдауелла, і поставила собі за мету до кінця десятиліття запустити 42 000 супутників.

Запуски SpaceSail в кінцевому підсумку повинні скласти сузір'я Цяньфан (Qianfan, 千帆星座), або «Тисяча вітрил», яке знаменує собою перший міжнародний крок Китаю в галузі супутникового широкосмугового зв'язку. Reuters пише, що три інші китайські сузір'я також перебувають у стадії розробки: Пекін планує запустити 43 000 низькоорбітальних супутників у найближчі десятиліття і багато інвестує в ракети, здатні виводити на орбіту кілька супутників.

«Кінцева мета - зайняти якомога більше орбітальних слотів», - зазначив Чайтанья Гірі (Chaitanya Giri), експерт з космічних технологій в індійському дослідницькому фонді Observer.

Прагнення Китаю зайняти більшу частину слотів низькоорбітальних супутників викликає занепокоєння серед західних політиків, які побоюються, що це може розширити сферу дії пекінського режиму щодо інтернет-цензури. Дослідники аналітичного центру American Foreign Policy Council заявили в лютневій статті, що Вашингтон повинен посилити співпрацю з країнами Глобального Півдня, якщо він хоче «серйозно протистояти зростаючому наступу Китаю на цифрове домінування».

Аналітики American Foreign Policy Council також описали Цяньфан як важливу частину космічного компоненту китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». План розвитку глобальної інфраструктури вартістю 1 трильйон доларів є візитною карткою китайського лідера Сі Цзіньпіна, але критики звинувачують його в тому, що він є насамперед інструментом для розширення геополітичного впливу Пекіна.

Компанія SpaceSail заявила, що має на меті забезпечити надійним інтернетом більшу кількість користувачів, особливо у віддалених районах, а також під час відновлення після надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Стрімке розширення Starlink і його використання у війні в Україні привернуло увагу військових дослідників, таких як Китайський національний університет оборонних технологій, що призвело до значного державного фінансування конкуруючих супутникових мереж.

Компанія Hongqing Technology, яка була заснована в 2017 році і розробляє сузір'я з 10 000 супутників, цього місяця залучила 340 мільйонів юанів (49 млн дол.) від інвесторів, переважно пов'язаних з державою. Минулого року SpaceSail залучила 6,7 млрд юанів (930 млн дол.) в рамках раунду фінансування, який очолив державний інвестиційний фонд, що займається модернізацією виробничих потужностей Китаю.

Китайські дослідники, багато з яких пов'язані з Народно-визвольною армією Китаю, також звернули свою увагу на цю галузь. За даними проекту AcclaimIP компанії Anaqua, у 2023 році Китай опублікував рекордні 2 449 патентів, пов'язаних із супутниковими технологіями на низькій орбіті (порівняно з 162 патентами у 2019 році). Згідно з оглядом Reuters, багато з них зосереджені на економічно ефективних супутникових мережах і системах зв'язку з низькою затримкою, що підкреслює прагнення Китаю подолати технологічний розрив.

Деякі китайські дослідження, схоже, спрямовані на Starlink: в одній патентній заявці, пов'язаній з НВАК, американська система описується як така, що має вирішальне значення для розвідки і військового зв'язку і водночас становить «загрозу для мережі, даних і військової безпеки».

Пекін також розробляє інструменти для відстеження і моніторингу сузір'я Starlink. Дослідники з двох інститутів, пов'язаних з НВАК, заявили в січневому дослідженні, опублікованому в китайському інженерному журналі, що вони розробили систему і алгоритм відстеження мегасузір'їв, подібних до Starlink, натхненні тим, як горбаті кити ловлять свою здобич, кружляючи навколо неї і створюючи спіралеподібні бульбашки. «З огляду на зростаючу тенденцію до мілітаризації космосу, розробка інструментів для моніторингу та відстеження цих мегасузір'їв є критично важливою», - пишуть дослідники.

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