Китай знайшов шляхи отримання новітніх AI-прискорювачів Nvidia

12 марта 2025 г., 17:35

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The Wall Street Journal публікує невелике розслідування, з якого випливає, що китайські покупці прекрасно обходять американські експортні обмеження, замовляючи новітні чіпи Nvidia Blackwell через треті країни. Це наочно демонструє проблеми, з якими зіткнеться адміністрація Трампа, намагаючись обмежити доступ Китаю до передових американських технологій.

Торговці в Китаї продають обчислювальні системи зі встановленими чіпами Blackwell, отримуючи їх через треті сторони в сусідніх регіонах. Деякі продавці обіцяють доставлення протягом шести тижнів. Один постачальник із Шеньчженя отримав замовлення на понад десять серверів Blackwell від клієнта з Шанхая, який вніс депозит близько 3 млн дол.

Перекупники використовують компанії, зареєстровані за межами Китаю, для купівлі серверів Nvidia у фірм у Малайзії, В'єтнамі та Тайвані. Ці компанії, включно з операторами дата-центрів і авторизованими клієнтами Nvidia, купують сервери для власного використання, а частину перепродують у Китай.

У Китаї сервер Blackwell з вісьмома AI-процесорами може коштувати понад 600 тис. дол., що вище за глобальні ціни. Більшість замовлень китайських клієнтів складають чіпи H200 зі старішої серії Hopper. Сервер із вісьмома H200 зазвичай коштує в районі 200 тис. дол.

Китайські компанії також збільшують замовлення на Nvidia H20 – найпотужніший чіп серед тих, які не підпадають під американські експортні обмеження. Місцеві гіганти хмарних обчислень, як-от Alibaba, Tencent і ByteDance, закуповують більше H20, почасти в очікуванні того, що адміністрація Трампа незабаром може включити цей чіп до експортних обмежень.

Дивлячись на велику кількість китайських імен у цікавих статтях, на думку спадає: «Що вони винайдуть, якщо в них узагалі чіпи відібрати?». Принаймні, способів отримання чіпів вони знайшли достатньо, як бачимо.

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