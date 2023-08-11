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Китайські інтернет-гіганти замовили у Nvidia чипів на 5 млрд дол. для АІ-проєктів

11 августа 2023 г., 15:35
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Як пише Financial Times, посилаючись на свої джерела, китайські інтернет-гіганти поспішають придбати високопродуктивні чіпи Nvidia, життєво необхідні для побудови генеративних систем штучного інтелекту. Мова йде про закупки на суму до 5 млрд дол.
 
Baidu, ByteDance, Tencent та Alibaba зробили замовлення на суму 1 млрд дол. на придбання близько 100 000 процесорів Nvidia A800, які будуть поставлені в цьому році.
 
Згідно з повідомленням, китайські групи також придбали графічні процесори на суму 4 млрд дол. з поставкою у 2024 році.
 
Представник Nvidia у відповіді Reuters не став деталізувати звіт, але сказав, що «споживчі інтернет-компанії і хмарні провайдери щороку інвестують мільярди доларів у компоненти для центрів обробки даних, часто розміщуючи замовлення за багато місяців до цього».
 
У жовтні минулого року адміністрація Байдена видала широкий набір правил, покликаних заморозити китайську напівпровідникову промисловість, в той час як США вливають мільярди доларів субсидій у свою індустрію чіпів.
 
Nvidia пропонує процесор A800 в Китаї, щоб відповідати правилам експортного контролю після того, як американські чиновники попросили компанію припинити експорт двох своїх провідних обчислювальних компонент в країну для роботи, пов’язаної зі штучним інтелектом.
 
Звіт FT з’явився після того, як президент Байден в середу підписав указ, який забороняє певні американські інвестиції в чутливі технології в Китаї та вимагає від уряду повідомлення про фінансування в інших технологічних секторах.
 
Фінансовий директор Nvidia заявив у червні, що обмеження на експорт АІ-чипів до Китаю «призведе до безповоротної втрати можливостей для американської промисловості», хоча компанія не очікує негайного матеріального впливу.

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