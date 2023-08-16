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Китайська SMIC повідомила про падіння виторгу в другому кварталі

16 августа 2023 г., 11:45
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Компанія SMIC повідомила про падіння доходів у другому кварталі на тлі триваючих санкцій США та повільного відновлення світового попиту на мікросхеми.
 
SMIC повідомила, що дохід у другому кварталі склав 1,55 млрд дол., що на 18% менше, ніж 1,9 млрд дол. за аналогічний період минулого року.
 
Чистий прибуток склав 402,76 млн дол., що на 21,7% менше від 514,33 млн дол., зафіксованих у другому кварталі 2022 року.
 
Нагадаємо, що Semiconductor Manufacturing International Corp. - найбільший виробник чипів з Китаю. Компанія конкурує з такими грандами, як тайванська TSMC та південнокорейська Samsung, але аналітики кажуть, що її технології відстають на кілька поколінь.
 
SMIC є об'єктом американських санкцій з 2020 року, коли вона була внесена до американського торгового чорного списку, що обмежує її доступ до ключових іноземних технологій.
 
SMIC не змогла отримати машини для ультрафіолетової літографії, які наразі може виготовляти лише голландська фірма ASML. Без EUV-машин компанія не може виробляти сучасні мікросхеми у великих масштабах з меншими витратами.
 
Асоціація напівпровідникової промисловості повідомила, що у другому кварталі 2023 року глобальні продажі напівпровідників склали 124,5 мільярда доларів. Це на 4,7% більше, ніж у першому кварталі, але на 17,3% менше, ніж у другому кварталі 2022 року.
 
Компанія SMIC очікує, що її дохід у другому півріччі буде "кращим, ніж у першому півріччі", і має на меті "посилити наші технологічні дослідження та розробку платформи, швидко перевірити нові продукти, якнайшвидше організувати допоміжні потужності та повністю підготуватися до наступного циклу зростання".
 

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