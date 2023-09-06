Китай запустить державний фонд на 40 млрд дол. для стимулювання напівпровідникової індустрії

6 сентября 2023 г., 14:35

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Агентство Reuters пише, що Китай має намір запустити новий інвестиційний фонд за підтримки держави, який має на меті залучити близько 40 мільярдів доларів для розвитку напівпровідникового сектору.

Ймовірно, це буде найбільший з трьох фондів, запущених у рамках China Integrated Circuit Industry Investment Fund (Big Fund). Його цільовий показник у 300 мільярдів юанів (41 мільярд доларів), що значно перевищує аналогічні фонди 2014 і 2019 років, у 138,7 мільярда юанів та 200 мільярдів юанів відповідно.

Однією з головних сфер інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем.

Президент Сі Цзіньпін вже давно наголошує на необхідності досягнення Китаєм самодостатності в напівпровідниках. Ця потреба стала ще більш нагальною після того, як за останні кілька років Вашингтон запровадив низку заходів експортного контролю, посилаючись на побоювання, що Пекін може використовувати передові мікросхеми для посилення свого військового потенціалу.

У жовтні США впровадили широкий пакет санкцій, який обмежив доступ Китаю до сучасного обладнання для виробництва мікросхем, а союзники США - Японія і Нідерланди - зробили аналогічні кроки.

Міністерство фінансів Китаю планує внести 60 мільярдів юанів, інші вкладники не оголошуються.

Процес збору коштів, ймовірно, займе місяці, і поки не зрозуміло, коли буде запущений третій фонд.

Попередні два фонди у рамках Big Fund підтримувалися міністерством фінансів Китаю та такими державними компаніями як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.

Протягом багатьох років Big Fund надавав фінансування двом найбільшим китайським компаніям з виробництва напівпровідників - Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, а також Yangtze Memory Technologies, виробнику флеш-пам'яті, та низці менших компаній і фондів.

Попри ці інвестиції, китайська мікропроцесорна промисловість намагається відігравати провідну роль у глобальному ланцюжку поставок, особливо що стосується передових мікросхем.

Як зазначає Reuters, кілька високопоставлених чиновників і колишніх чиновників SINO-IC Capital, єдиного органа управління перших двох фондів Big Fund, з 2021 року перебувають під слідством китайського антикорупційного відомства по боротьбі з хабарництвом.

Однак SINO-IC Capital, як очікується, залишиться одним з управляючих третього фонду, сказали двоє співрозмовників.

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