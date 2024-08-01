Китай представив перший процесор стандарту «AI PC» із 45 TOPS NPU

1 августа 2024 г., 10:25

0

Tweet

Китайська компанія Cixin Technology представила перший у регіоні споживчий процесор Cixin P1, орієнтований на штучний інтелект і оснащений 45 TOPS NPU.



За твердженням Cixin Technology, розробка і виробництво новітнього чипа для ПК зі штучним інтелектом вимагали величезних зусиль, і він нарешті досяг стадії «tape-out», а незабаром очікується початок його серійного виробництва. Чип Cixin P1 виділяється на ринку, оскільки в його основі лежить архітектура ARM, аналогічна процесорам Snapdragon X Elite від Qualcomm, які стали хітом на ринку комп'ютерів зі штучним інтелектом.



Що стосується технічних характеристик, то чип Cixin P1 AI PC виконаний за 6-нм техпроцесом на базі 12-ядерного ARM-процесора з вісьмома продуктивними та чотирма ефективними ядрами на борту. Він працює на максимальній частоті 3,2 ГГц і, як стверджується, має величезні можливості, якщо розглядати аналогічні рішення на ринку.



Найцікавіше, що Cixin P1, як стверджується, використовує обчислювальну потужність AI до 45 TOPS, що відповідає галузевому еталону, аналогічно тому, що можуть запропонувати такі конкуренти, як Ryzen AI 300 від AMD, Lunar Lake від Intel і процесори Qualcomm Snapdragon X. 45 TOPS також означає, що чип готовий до сегмента «AI PC» з повною відповідністю платформам Copilot+.



Що стосується інших деталей, то Cixin P1 підтримує до 64 ГБ LPDDR5-6400, забезпечує під'єднання дисплея до 4K при 120 fps. Чип також підтримує інтерфейси PCIe 4.0 і USB Type-C, що свідчить про його готовність до промислового впровадження. Залишається дочекатися виходу на ринок цієї платформи, щоб переконатися в тому, що її характеристики відповідають заявам виробника.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір