Китай намерен построить космическую солнечную электростанцию

21 августа 2021 г., 18:05

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Согласно правительственному плану, Китай планирует к 2030 году разместить в космосе солнечную электростанцию мощностью 1 МВт.

Город Чунцин на юго-западе Китая, где более трети дней круглый год окутывает туман, не является идеальным местом для установки солнечной электростанции. Но вскоре, примерно за десять лет, в стране появится первая экспериментальная установка для испытания революционной технологии, позволяющей Китаю отправлять и получать мощный энергетический луч из космоса, по словам ученых, участвовавших в проекте.

Получение энергии от Солнца и передача ее на Землю с использованием огромной инфраструктуры на орбите считалась научной фантастикой, но согласно плану китайского правительства, к 2030 году страна разместит в космосе солнечную электростанцию мощностью 1 МВт.

А к 2049 году, когда Китайская Народная Республика отпразднует свой юбилей, общая мощность станции или заводов увеличится до 1 ГВт, что эквивалентно нынешнему крупнейшему ядерному энергетическому реактору.

После закладки в деревне Хэпин, район Бишань, три года назад строительство наземного испытательного центра стоимостью 100 миллионов юаней (15,4 миллиона долларов США) для национальной космической программы солнечной энергетики было остановлено, отчасти из-за дебатов о стоимости, осуществимости и безопасности технологии. По словам проф. электротехники Чжун Юаньчан (Zhong Yuanchang), участвовавшем в проекте с Чунцинским университетом, проект возобновился в июне, а завершение планируется к концу этого года.

Интенсивный энергетический луч должен эффективно проникнуть через облако и напрямую и точно попасть в наземную станцию. Исследователи учреждения Бишан будут работать над этими и другими проектами.

Солнечная энергетическая установка неэффективна, потому что она работает только днем, а атмосфера отражает или поглощает почти половину энергии солнечного света.

С 1960-х годов некоторых ученых и инженеров-космонавтов привлекла идея создания солнечной станции в космосе. С высоты 36 000 км или выше геостационарная солнечная установка может избегать тени Земли и видеть солнце 24 часа в сутки.

Потери энергии в атмосфере также можно сократить до минимума (около 2%), посылая энергию в виде высокочастотных микроволн.

За последние несколько десятилетий во всем мире предлагались различные формы солнечных электростанций, но они оставались теоретическими из-за серьезных технических проблем.

В Бишане китайским исследователям сначала нужно было доказать, что беспроводная передача энергии работает на большом расстоянии.

Хотя инженер и изобретатель Никола Тесла популяризировал эту идею в конце XIX века, технология была ограничена лишь небольшим количеством приложений ближнего действия, таких как беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Тесла потерпел неудачу отчасти потому, что заставил электричество распространяться по воздуху, как волны во всех направлениях. Чтобы увеличить эффективный диапазон, энергия должна быть сконцентрирована в сильно сфокусированном пучке.

Основная экспериментальная зона будет площадью 2 гектара (4,9 акра) и будет окружена зоной очистки в пять раз большей.

Согласно некоторым недавним исследованиям, проведенным в Китае, угроза безопасности использования космической солнечной электростанции немалая.

Когда огромные солнечные панели поворачиваются, например, в погоню за солнцем, они могут производить небольшие, но постоянные вибрации в микроволновом излучателе, которые могут вызвать промахи. Следовательно, «космической ферме» потребуется чрезвычайно сложная система управления полетом, чтобы поддерживать цель в крошечном месте на Земле.

Еще одна опасность - радиация. Согласно одному расчету, сделанному в прошлом году исследовательской группой Пекинского университета Цзяотун, люди не могли бы жить в пределах 5 км от наземной приемной станции для космической солнечной электростанции мощностью 1 ГВт.

Даже поезд, находящийся на расстоянии более 10 км, может столкнуться с такими проблемами, как внезапная потеря связи, поскольку частота микроволн под напряжением может повлиять на Wi-Fi.

После того, как правительство объявило о своей цели достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2060 году, проект получил мощную поддержку со стороны энергетического сектора, так как солнечная и ветровая энергия нестабильны.

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