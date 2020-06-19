KIOXIA выпустила 24G SAS SSD емкостью до 30,72 ТБ и скоростью чтения 4300 Мб/с

19 июня 2020 г., 11:05

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Компания KIOXIA представила шестое поколение SSD класса enterprise с интерфейсом SAS.



Как отмечается эти системы работают по стандарту 24G SAS, разработанному для экосистемы PCIe 4.0, и предназначены они для использования в серверах и хранилищах данных. Впервые эти решения были показаны на Flash Memory Summit 2019.



Разработанный для современной ИТ-инфраструктуры, стандарт 24G SAS удваивает пропускную способность предыдущего поколения, отличается дополнительными функциями и другими усовершенствованиям, которые позволят достичь нового уровня производительности приложений.



KIOXIA обеспечивает более высокую скорость последовательного чтения и предлагает восстановление в случае отказа двух матриц одновременно. Особо подчеркивается, что линейка PM6 основана на опыте шести поколений SAS-накопителей.



Благодаря использованию 96-слойной флэш-памяти BiCS FLASH 3D TLC, линейка PM6 обеспечивает скорость последовательного чтения SAS SSD до 4300 Мб/с, что более чем в два раза выше по сравнению с предыдущим поколением. Новые накопители KIOXIA доступны в ёмкостях до 30,72 ТБ, что делает их самыми вместительными на рынке 2,5-дюймовыми SAS SSD.



Среди ключевых особенностей новинки: двойной разъём для повышения доступности; полный спектр возможностей для самых разных рабочих нагрузок: интенсивное чтение (1 DWPD3), смешанное использование (3 DWPD) и интенсивная запись (10 DWPD); поддержка многопотоковой записи для сокращения усиления записи и увеличения срока работы; доступен полный набор опций безопасности — очистка с мгновенным стиранием (SIE), самошифрование TCG Enterprise (SED) и сертификация FIPS 140-2.

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