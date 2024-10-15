Kioxia представила SSD PCIe 5.0 NVMe EDSFF E1.S для хмарних і гіпермасштабних середовищ

15 октября 2024 г., 12:35

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Компанія Kioxia оголосила про випуск нових твердотільних накопичувачів E1.S з інтерфейсом PCIe 5.0 серії Kioxia XD8 для підприємств і дата-центрів стандартного формфактора (EDSFF). Новинки являють собою третє покоління твердотільних дисків E1.S від Kioxia і відповідають специфікаціям PCIe 5.0 (32 ГТ/с x4) і NVMe 2.0, а також підтримують специфікацію Open Compute Project (OCP) Datacenter NVMe SSD v2.5.



Серія Kioxia XD8, призначена для хмарних і гіпермасштабних середовищ, відповідає наростальному попиту на вищу продуктивність, ефективність і масштабованість у центрах обробки даних. Нові накопичувачі дають змогу постачальникам хмарних послуг і гіпермасштабованим компаніям оптимізувати свою інфраструктуру, забезпечуючи високу продуктивність за умови збереження операційної ефективності.



«Передові центри обробки даних Microsoft Azure забезпечують високий рівень продуктивності, якості обслуговування та надійності для наших клієнтів», - говорить Пабло Циперович (Pablo Ziperovich), керівник центру передового досвіду Azure Memory & Storage Center of Excellence (AMS CoE) корпорації Microsoft. «Ми використовуємо нові технології та стандарти для твердотільних накопичувачів, як-от PCIe 5.0 і формфактор E1.S, а також підтримуємо специфікацію OCP Datacenter NVMe SSD V2.5. Новітні твердотільні накопичувачі, як-от диски Kioxia серії XD8, забезпечують високу щільність, низьке енергоспоживання, високу продуктивність і зручність обслуговування, що є необхідним для центрів обробки даних Microsoft».



Основні характеристики серії Kioxia XD8 включають:

- Додаткова підтримка NVMe, включно з NVM Express Management Interface (NVMe-MI) v1.2c.



- Продуктивність послідовного читання до 12 500 ГБ/с (поліпшення на 73% порівняно з попереднім поколінням).



- Продуктивність послідовного запису до 5 800 МБ/с (поліпшення на 20%)



- Продуктивність при випадковому читанні - 2 300 КIOPS (поліпшення на 48%).



- Продуктивність довільного запису до 250 KIOPS (поліпшення на 25%).



- Формфактор EDSFF E1.S з варіантами тепловідведення 9,5 мм, 15 мм та 25 мм.



- Розроблений KIOXIA контролер SSD, флешпам'ять BiCS FLASH 3D і вбудоване ПЗ.



- Варіанти без SED і TCG Opal SSC Opal SED.



- Повний наскрізний захист даних, захист від втрати живлення.



«Серію Kioxia XD8 розроблено для забезпечення вищої продуктивності PCIe 5.0 порівняно з SSD попереднього покоління та оптимізації теплового режиму, що відповідає потребам гіпермасштабних середовищ OCP», - зазначив Невілл Ігхапорія (Neville Ichhaporia), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу SSD компанії Kioxia America. «Як активний член спільноти OCP, KIOXIA прагне співпрацювати з провідними розробниками серверів і систем зберігання даних, щоб використовувати весь потенціал технологій флешпам'яті, NVMe і PCIe. Наші постійні інновації в цій галузі гарантують, що індустрія буде готова задовольнити як поточні, так і майбутні вимоги».



Ознайомчі накопичувачі серії Kioxia XD8 місткістю 1,92, 3,84 та 7,68 ТБ уже надійшли в продаж для обраних клієнтів.

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