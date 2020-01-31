Kioxia представила пятое поколение 3D флеш-памяти c 112-слойной структурой

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В дальнейшем KIOXIA планирует применять новую технологию пятого поколения в устройствах большей емкости, на 1 терабит с использованием TLC и 1,33 терабит с использованием QLC (quadruple-level cell, четыре бита на ячейку).
Как отмечается, инновационная 112-слойная структура KIOXIA в сочетании с продвинутой схематикой и передовыми производственными технологиями позволяет получить примерно на 20% более высокую плотность ячеек по сравнению с 96-слойной структурой предыдущего поколения. Таким образом удалось снизить стоимость памяти в перерасчёте на один бит и одновременно увеличить ёмкость производимой памяти из расчёта на одну кремниевую пластину. Кроме того, скорость работы интерфейса возрастает на 50%, увеличивается производительность во время программирования, сокращается задержка при чтении.
С момента анонса первого в мире прототипа 3D флеш-памяти в 2007 году, KIOXIA продолжает развивать эту технологию и активно продвигает BiCS FLASH.
Пятое поколение BiCS FLASH было разработано совместно с технологическим и производственным партнером — компанией Western Digital Corporation. Производство новых чипов будет организовано на фабрике KIOXIA в Йоккаити и на недавно построенном заводе в Китаками.
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