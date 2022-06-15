Kioxia представила перший знімний накопичувач PCIe/NVMe у форматі XFM версії 1.00

15 июня 2022 г., 12:25

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Kioxia оголосила про відвантаження зразків першого в галузі пристрою XFM Ver.1.0.





Це PCIe-копонента з підтримкою NVMe ємністю 256 ГБ та 512 ГБ може використовуватись мобільними ПК, IoT-пристроями та різними вбудованими приладами.



Вперше анонсований у серпні 2019 року, а потім представлений як пропозиція підкомітету JEDEC з електричних специфікацій та протоколів команд, Kioxia XFMEXPRESS XT2 — це новий формфактор для пристроїв PCIe/NVMe.



Kioxia XFMEXPRESS XT2 є першим продуктом, який відповідає специфікації стандарту JEDEC.



Підкреслюється, що анонсований накопичувач створює нову категорію невеликих пристроїв зберігання даних, які легко обслуговувати або оновлювати, поєднуючи надійний компактний розмір із функціональними можливостями та гнучкістю знімного сховища.



Невеликий розмір і низький профіль JEDEC XFM DEVICE версії 1.0 (14 x 18 x 1,4 мм, площа 252 мм2), дозволяє оптимізувати простір для монтажу надкомпактних хост-пристроїв без шкоди для продуктивності та зручності обслуговування. Завдяки мінімізованій висоті, форм-фактор XFMEXPRESS XT2 відмінно підходить для тонких і легких ноутбуків і створює нові можливості дизайну для систем наступного покоління.



XT2 реалізує PCIe 4.0 x 2 смуги, інтерфейс NVMe 1.4b. Виробник стверджує, що провідні в галузі можливості продуктивності та міцний форм-фактор XFMEXPRESS XT2 забезпечують переконливу альтернативу іншим форматам твердотільних накопичувачів (наприклад, M.2).



Kioxia буде демонструвати своє рішення XT2 в прямому ефірі на Embedded World 2022 у Нюрнберзі, Німеччина, з 21 по 23 червня в залі 3A на стенді № 3A-117, а також на саміті Flash Memory Summit 2022 з 2 по 4 серпня в конференц-центрі Санта-Клара, Каліфорнія.

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