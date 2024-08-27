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Kioxia подає заявку на IPO

27 августа 2024 г., 14:25
Японський виробник мікросхем пам'яті компанія Kioxia подала заявку на лістинг на Токійській фондовій біржі. Згідно з повідомленнями, IPO може відбутися вже в жовтні.
 
Kioxia, раніше Toshiba Memory, була продана консорціуму приватних інвесторів на чолі з Bain Capital за 18 мільярдів доларів і змінила назву на Kioxia у 2018 році. IPO має залучити щонайменше 500 мільйонів доларів і може оцінити Kioxia в 10 мільярдів доларів.
 
Консорціум Bain прагнув об'єднати Kioxia з Western Digital, але проти угоди виступила SK Hynix, і вона була скасована в жовтні 2023 року.
 
Аналітики зазначають, що компанії-виробники пам'яті постраждали від слабкого попиту і падіння цін у 2020-2023 роках, але зараз вони переживають сильний підйом завдяки ажіотажу навколо АІ, і Bain прагне скористатися позитивними перспективами, йдеться у звітах.

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