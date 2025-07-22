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Kioxia анонсує перший в галузі NVMe SSD на 245,76 ТБ, створений для середовищ генеративного AI

22 июля 2025 г., 17:35
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Kioxia анонсує перший в галузі NVMe SSD на 245,76 ТБ, створений для середовищ генеративного AI

Корпорація Kioxia розширила лінійку високо-містких корпоративних SSD серії KIOXIA LC9, представивши перший в галузі NVMe SSD ємністю 245,76 ТБ у формфакторі 2,5 дюйма та EDSFF E3.L. Ця нова ємність і формфактор доповнюють раніше анонсовану модель ємністю 122,88 ТБ (2,5 дюйма) і спеціально розроблені для задоволення вимог до продуктивності та ефективності генеративних середовищ штучного інтелекту.

Генеративний AI висуває унікальні вимоги до зберігання даних, в тому числі необхідність зберігання величезних наборів даних для навчання великих мовних моделей (LLM) і створення вбудованих і векторних баз даних, які підтримують виведення через пошук з розширеною генерацією (RAG). Ці робочі навантаження вимагають рішень для зберігання даних з винятковою ємністю, швидкістю та ефективністю.

Завдяки 32-чиповому стеку 2-терабітової флешпам'яті BiCS FLASH QLC 3D з технологією CBA (CMOS directly Bonded to Array), SSD серії KIOXIA LC9 забезпечують швидкість, масштабованість і щільність, необхідні для підтримки наступної хвилі робочих навантажень, орієнтованих на дані. Це поєднання передової архітектури пам'яті та технології CBA дозволяє отримати 8 ТБ в невеликому корпусі 154 BGA, що також є першим в галузі. 

SSD серії KIOXIA LC9 націлені на сховища даних, де необхідний масовий прийом і швидку обробку даних. На відміну від жорстких дисків, які часто створюють вузькі місця в продуктивності і призводять до недовикористання дорогих графічних процесорів, SSD серії KIOXIA LC9 забезпечують щільне зберігання в компактному корпусі з більшою питомою ємністю на ват. Завдяки місткості до 245,76 ТБ вони можуть замінити кілька енергоємних жорстких дисків, пропонуючи чудову продуктивність, нижче загальне енергоспоживання, меншу кількість використовуваних слотів для дисків і більш ефективне охолодження. Ці функції допомагають знизити сукупну вартість володіння (TCO) внаслідок поліпшення показників енергоспоживання, щільності і теплового управління.

Особливості SSD серії KIOXIA LC9:
SSD ємністю до 245,76 ТБ у формфакторах 2,5 дюйма і E3.L.
До 122,88 ТБ у формфакторі E3.S.
Розроблені відповідно до стандарту PCIe 5.0 (макс. 128 GT/с Gen5 single x4, dual x2).
Специфікації NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2c
Підтримка специфікації Open Compute Project (OCP) Datacenter NVMe SSD v2.5 (не всі вимоги)
Підтримка Flexible Data Placement (FDP) для мінімізації посилення запису і продовження терміну служби SSD
Опції безпеки: SIE, SED, FIPS SED
Використання алгоритму підпису CNSA 2.0, розробленого з урахуванням майбутніх стандартів квантової безпеки

SSD серії KIOXIA LC9 наразі доступні для тестування обраним клієнтам і будуть представлені на конференції «Майбутнє пам'яті та зберігання даних 2025» (Future of Memory and Storage 2025), яка відбудеться 5–7 серпня в Санта-Кларі.

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