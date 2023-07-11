Кількість DDoS-атак у 2022 році сягнула нового максимуму у 13 млн.

11 июля 2023 г., 16:25

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Постачальник рішень захисту від DDoS-атак, компанія Netscout підготувала черговий, п’ятий звіт DDoS Threat Intelligence Report, що базується на даних сенсорної мережі ATLAS за 2022 рік. Зростаюча хвиля DDoS-атак загрожує організаціям по всьому світу. Вона несе нові загрози та еволюціонуючі тактики, помножені на подвоєні зусилля кіберзловмисників для запуску гібридних прямих DDoS-атак на рівні додатків та атаки на основі ботнет-мереж.

Понад два десятиліття співпраці з більш ніж 500 інтернет-провайдерами (ISP) по всьому світу дозволили Netscout створити сенсорну мережу, яка охоплює більш як 50% найбільших світових мереж. Платформа ATLAS щодня збирає статистику DDoS-атак у понад 90 країнах.

Дані ATLAS свідчать, що DDoS-атаки є однією з найпоширеніших загроз кібербезпеці, з якими сьогодні стикаються організації. З 2005 по 2013 рр. їх кількість зросла з сотень до тисяч і збільшилася на 807% – з близько 325 тис. у першому кварталі 2013 року до майже 3 млн у першій чверті 2022 року.

За підсумками минулого року кількість DDoS-атак впритул наблизилася до 13 млн. Це новий максимум частоти атак. До того ж зловмисники стають все більш вправними у подоланні традиційних засобів захисту від DDoS-атак.

На початку 2021 року фахівці виявили тектонічний зсув в уподобаннях зловмисників на користь прямих атак на TCP. Ця тенденція зберігалася впродовж 2022 року. Тож організаціям і підприємствам слід звернути на цей момент увагу при організації захисту.

За останні чотири роки понад 4 млн DDoS-атак тривали більше однієї години, а чверть з них – понад 12 годин. Втім 60% нападів тривають менш як 10 хвилин. Цей факт підкреслює важливість наявності адаптивних DDoS-рішень, які можуть одночасно обробляти як короткочасні, так і довготривалі атаки.

Багатовекторні атаки склали понад 40% всіх DDoS-атак за звітний період. Причому 29% з них мали від 2 до 5 векторів, 8% – від 6 до 10, а 3% використовували більше як 11 векторів в одній атаці. Це понад 250 тис. DDoS-атак з використанням більш ніж 10 векторів в одній атаці. Що також наочно ілюструє важливість адаптивних методів захисту від DDoS-атак.

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