Кіберзлочинці атакують державні органи України під виглядом листів про оновлення Windows

28 апреля 2023 г., 13:35

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«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» CERT-UA повідомляє, що протягом квітня фіксує випадки розповсюдження серед державних органів України електронних листів з темою «Оновлення Windows», надісланих, начебто, від імені системних адміністраторів відомств. При цьому електронні адреси відправників, створені на публічному сервісі «@outlook.com», можуть формуватися з використанням справжнього прізвища та ініціалів співробітника.

Типовий лист містить «інструкцію» українською мовою щодо «оновлення для захисту від хакерських атак», а також графічні зображення процесу запуску командного рядка та виконання PowerShell-команди.

Згадана команда завантажить PowerShell-сценарій, який, імітуючи процес оновлення операційної системи, забезпечить завантаження й виконання наступного PowerShell-сценарію, призначеного для збору базової інформації про ЕОМ за допомогою команд «tasklist», «systeminfo», а також відправку отриманих результатів за допомогою HTTP запиту до API сервісу Mocky.

Рекомендується обмежити можливість запуску PowerShell користувачами та забезпечити моніторинг мережевих з'єднань до API сервісу Mocky.

Активність здійснюється групою APT28, також відому під назвою Fancy Bear, яку дослідники пов'язують з російськими спецслужбами.

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