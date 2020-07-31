Каждый смартфон теперь может внести вклад в борьбу с коронавирусом

31 июля 2020 г., 17:28

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Фирма Neocortix, специализирующаяся в создании суперкомпьютерных кластеров из огромного количества сетевых устройств, объявила в среду о поддержке архитектуры ARM64. Это значит, что обладатели десятков миллионов телефонов Android, ARM-серверов и плат прототипирования Raspberry Pi теперь могут предоставлять вычислительные ресурсы этих устройств для борьбы с одной из серьёзнейших пандемий современности, COVID-19.



Для участия в массивных краудсорсинговых проектах необходимо установить к себе на устройство приложение, которое будет перехватывать ресурсы процессора в периоды простоя и направлять их на исследование структуры коронавируса, прогнозирование его распространения и анализ потенциальных лекарств. По своим возможностям объединённая армия персональных устройств превосходит любые, самые мощные суперкомпьютеры.



«Пока мы движемся к миру с триллионом подключенных устройств, инновации разработчиков помогают решать некоторые из самых сложных мировых проблем в конечных точках и на границе облака», – сказал Пол Уильямсон (Paul Williamson), вице-президент и генеральный менеджер ARM.



Neocortix работает с двумя проектами распределённых вычислений, связанными с коронавирусом, – [email protected] и [email protected] – но до последнего времени к ним не могли подключаться добровольцы, чьи компьютеры базируются на процессорах ARM.



Помимо участия в благородном начинании, для миллионов пользователей смартфонов инициатива Neocortix даёт шанс немного подзаработать. Компания намерена платить до $80 в год тем пользователям, которые будут давать приложению работать по восемь часов каждую ночь в телефоне, поставленном на зарядку. А запасной телефон, зарезервированный для непрерывного участия в распределённых вычислениях, может принести его владельцу до $240 в год.



Этот год стал завершающим для самого знаменитого из массовых проектов распределённых вычислений, [email protected] В поисках внеземного разума за двадцать лет работы проекта приняли участие миллионы владельцев ПК из 22 стран, а суммарная производительность сетевого суперкомпьютера, использовавшаяся для анализа данных радиотелескопов, на пике популярности SETI достигала 25 трлн операций в секунду.

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