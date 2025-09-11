 
Карта Gigabyte AI TOP CXL дозволяє додати до 512 ГБ пам'яті DDR5 до плат TRX 50 і W790 AI TOP

Компанія GIGABYTE випустила карту розширення пам'яті AI TOP CXL R5X4 з підтримкою DDR5 RDIMM. Вона призначена виключно для материнських плат AI TOP виробника, які підтримують інтерфейс PCIe x6 зі специфікаціями CXL 1.1 або 2.0. Це тільки дві материнські плати: TRX 50 AI TOP і W790 AI TOP, але Gigabyte нагадує користувачам, що перед покупкою їм слід зв'язатися з Gigabyte (просто для впевненості).

Як випливає з назви, перша CXL-карта від Gigabyte призначена для систем навчання штучного інтелекту. 

AI TOP CXL R5X4 використовує інтерфейс PCIe 5.0×16 і підтримує роботу CXL 2.0/1.1. Вона має чотири слоти DDR5 DIMM для зареєстрованих модулів пам'яті ECC, що дозволяє конфігурувати до 512 ГБ (128 ГБ на слот). Плата має розміри 12,0x25,4 см і побудована на 16-шаровій друкованій платі HDI. GIGABYTE додала інтегроване рішення для охолодження з вентилятором і повністю металевими радіаторами для забезпечення стабільної роботи під навантаженням.

GIGABYTE розміщує AI TOP CXL R5X4 у своїй ширшій лінійці AI TOP, яка поєднує апаратне та програмне забезпечення для локального навчання моделей. Платформа рекламується як здатна обробляти моделі з до 236 млрд параметрів, з такими функціями, як розвантаження пам'яті між DRAM і SSD та спрощене налаштування за допомогою програмного забезпечення AI TOP.

Ціна та доступність цього рішення ще не розкриті.

