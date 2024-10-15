Капіталізація Nvidia досягла 3,4 трлн дол.

15 октября 2024 г., 9:35

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Як повідомляє CNBC, акції Nvidia у понеділок закрилися на рекордному рівні.

Зазначається, що Уолл-стріт готується до сезону звітності та оновлень від усіх найбільших клієнтів чіпмейкера щодо їхніх запланованих витрат на інфраструктуру штучного інтелекту.

Акції компанії зросли на 2,4% і закрилися на позначці $138,07, перевищивши попередній максимум у $135,58, досягнутий 18 червня. За рік акції зросли майже на 180%, а з початку 2023 року - більш ніж у дев'ять разів.

Nvidia, яку багато хто вважає компанією, що продає «кирки та лопати» для золотої лихоманки AI, стала найбільшим бенефіціаром буму GenAI, який розпочався з публічного релізу ChatGPT від OpenAI у листопаді 2022 року. Графічні процесори Nvidia використовуються для створення і розгортання передових моделей AI, які забезпечують роботу ChatGPT і подібних додатків.

Компанії, серед яких Microsoft, Meta, Google та Amazon купують графічні процесори Nvidia у величезних кількостях, щоб створювати все більші кластери комп'ютерів для своєї передової роботи зі штучним інтелектом. Всі ці компанії повинні представити квартальні результати до кінця жовтня.

За даними аналітиків Mizuho, з мільярдів доларів, які провідні технологічні компанії щорічно витрачають на розробку АІ, значна частина йде Nvidia, яка контролює близько 95% ринку чипів для навчання AI і виведення висновків.

Доходи Nvidia збільшилися більш ніж удвічі в кожному з останніх п'яти кварталів, а в трьох з них - щонайменше втричі. Очікується, що зростання дещо сповільниться до кінця року, і аналітики прогнозують його на рівні приблизно на 82% до 32,9 мільярда доларів у кварталі, що закінчується в жовтні, згідно з даними LSEG.

Нещодавно Nvidia заявила, що попит на її графічний процесор наступного покоління під назвою Blackwell є «божевільним», і вона очікує мільярдні доходи від нового продукту в четвертому кварталі.

З ринковою капіталізацією в 3,4 трильйона доларів Nvidia є другою за вартістю американською публічною компанією, що торгується на біржі, на першому місці - Apple з показником у 3,55 трильйона доларів.

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