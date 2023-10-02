Капіталізація NordVPN досягла 3 млрд дол.

2 октября 2023 г., 16:35

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Компанія NordVPN, оголосила про залучення 100 млн дол. в рамках стратегічного раунду фінансування. Що дало оцінку провайдера у 3 млрд дол.

Раунд фінансування очолила американська група Warburg Pincus за підтримки вже існуючих інвесторів Novator Ventures та Burda Principal Investments.

Попередня інвестиція у 100 мільйонів доларів була більше року тому, після чого компанію оцінили в 1,6 мільярда доларів.

Nord Security (NordVPN) була заснована в Литві в 2012 році і надає послуги віртуальних приватних мереж, інструменти для забезпечення конфіденційності та безпеки. Зараз у компанії також працює близько 2 000 співробітників по всьому світу.

Як вважають аналітики, цей новий масштабний раунд - ще одно свідчення про постійний інтерес до інвестицій у кібербезпеку. Конфіденційність є в край важливою для багатьох користувачів, особливо на підприємствах, але вона також стала загальним питанням для пересічних споживачів. Згідно зі звітом Forbes за 2023 рік, 72% користувачів настільних комп’ютерів використовують VPN, а 69% - на мобільних пристроях.

«На насиченому ринку кібербезпеки недостатньо пропонувати рішення для захисту конфіденційності та безпеки нового покоління. Вони також повинні бути інтуїтивно зрозумілими як для професійних, так і для звичайних користувачів інтернету», зазначив Том Окман (Tom Okman), співзасновник і співголовний виконавчий директор Nord Security.

Інструмент NordVPN, який, за словами компанії, використовується мільйонами споживачів по всьому світу. Виробник також пропонує NordPass - менеджер паролів, NordLocker - зашифрований сервіс хмарного зберігання даних, а також NordLayer для безпечного мережевого віддаленого доступу для бізнесу.

Згідно з дослідженням Fortune Business Insights, ринок кібербезпеки зросте зі 172,32 морд дол. у 2032 році до 424 морд дол. у 2030 році. Це охоплює VPN, хмарну безпеку, програмне забезпечення для управління паролями та інші рівні безпеки, а також аналітику загроз. Значною мірою зростання галузі зумовлене доступністю та простотою доступу клієнтів до хмарних інструментів і систем безпеки.

Минулого року NordVPN завершила угоду про злиття з SurfShark B.V., компанією з кібербезпеки, яка також пропонує послуги VPN. Обидві компанії продовжують працювати окремо, але тепер можуть об’єднати свої ресурси для досягнення спільних цілей. SurfShark також пропонує своїм клієнтам доступ до антивірусного програмного забезпечення, оповіщення про витік даних в Інтернеті та захист особистих даних.

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