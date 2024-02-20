Капіталізація биткоїну досягла 1 трлн дол., вартість всіх криптовалют - 2 трлн дол.

20 февраля 2024 г., 17:35

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Reuters повідомляє, що цього року найбільша криптовалюта у світі підскочила у ціні на 22% до 52 005 дол., що вперше після рекордного її розквіту наприкінці 2021 року дозволило довести її ринкову вартість до 1 трлн дол.

Відродження биткоїну наелектризувало весь ринок криптовалют, включаючи ефір та інші цифрові монети, який, за даними CoinGecko, наразі перевищив 2 трлн дол.

Як зазначається, розвитку сектору сприяло схвалення регуляторними органами США кількох спотових біржових фондів (ETF), зокрема, BlackRock та Fidelity, які зможуть надавати доступ до криптовалюти на звичайних фондових біржах.

За даними брокерської компанії Bernstein, американські спотові ETF додали 60 000 біткоїнів за перший місяць свого запуску, що більш ніж удвічі перевищує видобуток майнерів за той самий період.

Обсяг потоків набагато перевершує будь-які очікування, вважають експерти.

Загальний обсяг спотової торгівлі на централізованих біржах у січні зріс на 4,4% до 1,4 трлн дол., що стало четвертим поспіль щомісячним зростанням і найвищим показником з червня 2022 року, йдеться у звіті лондонської дослідницької компанії CCData.

"Зростання курсу біткоїна сприяє покращенню спотових потоків біткоїн-біржових ETF, що, в свою чергу, підвищує ціни на біткоїн, а також тягне за собою інші токени", - зазначають аналітики J.P.Morgan.

Багато оглядачів галузі кажуть, що наразі перспективи виглядають райдужними, оскільки інвестори купують біткоїн напередодні "халвінгу" блокчейну - заздалегідь запланованого процесу, який зменшує винагороду за майнінг вдвічі кожні чотири роки. Подія має відбутися у квітні.

Гаутам Чхугані (Gautam Chhugani), аналітик Bernstein, очікує, що 2024 рік стане роком прориву для криптовалют, коли біткойн досягне історичних максимумів, а до середини 2025 року досягне піку у 150 000 доларів. "Цей оптимістичний прогноз підкріплюється очікуванням майбутнього халвінгу та можливістю зниження процентних ставок", - додають аналітики CCData.

Але аналітики зазначають, до ризиковані активи, такі як біткоїн, можуть опинитися під загрозою через постійно високі процентні ставки.

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