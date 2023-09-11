Камеру Sony FX30 формату 4К Super 35 запропонують за 92999 грн

11 сентября 2023 г., 12:35

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За заявою Sony, нова камера FX30 (ILME-FX30) професійної лінійки Cinema Line з’явилась у продажу в Україні за орієнтовною ціною від 92999 грн. Камера формату 4K Super 35 пропонує звичні для старших моделей функції за доступнішою ціною. Зокрема: подвійне робоче ISO для різних умов освітлення (Dual ISO), режими фільмування Log для гнучкої постобробки, а також користувацькі LUT.



Модель FX30 пропонує кінематографічне зображення завдяки 20,1-мегапіксельному сенсору APS-C Exmor R CMOS із заднім підсвічуванням (формат Super 35), а також має стандартний діапазон ISO (800/2500), що забезпечує високу чутливість, низький рівень шуму та 14+ стопів.

Камера підтримує різноманітні кодеки для запису відео та може знімати відео 4K Super 35 (16:9) із надлишковою дискретизацією з 6K зі швидкістю до 60 кадрів/с. FX30 також підтримує високу частоту кадрів, зокрема 4K зі швидкістю 120 кадрів/с і Full HD зі швидкістю 240 кадрів/с. Обидва режими запису можуть знімати в 10-біт 4:2:2 16:9, тоді як роз’єм HDMI Type-A можна використовувати для виведення 16-бітного 4K RAW на зовнішній накопичувач.



Як і решта камер родини Cinema Line, FX30 має режими знімання Log: Cine El, Cine El Quick і Flexible ISO для запису з гамма-кривою S-Log3, які забезпечують більшу гнучкість при роботі з кольором. Усі три режими дозволяють знімати відео за допомогою відповідного LUT для попереднього перегляду зображення. Крім того, FX30 має набір вбудованих кінематографічних ефектів, наприклад S-Cinetone від Sony, і може фіксувати окремі кадри. Камера FX30 пропонує розширені можливості обробки зображень із процесором обробки BIONZ XR для природних градацій і реалістичного відтворення кольорів.



FX30 оснащена швидким і надійним автофокусом із різноманітними налаштуваннями:

• в реальному часі по очах (людей, тварин або птахів);

• відстеження в реальному часі;

• детальні налаштування АФ;

• АF Assist.



Користувачі можуть отримати більше контролю за допомогою карти фокусування, яка полегшує візуалізацію глибини різкості, а компенсація дихання забезпечує стабільний кут огляду під час фокусування. Камера також має ефективну стабілізацію для знімання під час руху в активному режимі завдяки вбудованій оптичній 5-осьовій стабілізації зображення та синхронізації часового коду.



FX30 отримала й інші функції, властиві лінійці Cinema Line:

• новий екран головного меню у вигляді списку, який забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних елементів, з гнучкими налаштуваннями;

• новий екран Standby, який забезпечує безперешкодний огляд об’єкта;

• кнопки та диски, призначені для відеознімання.



Камера має додаткові функції для допомоги у творчому робочому процесі, зокрема постобробці за допомогою вбудованих LUT і метаданих EI. Ці можливості доступні завдяки останній версії програм Sony Catalyst Prepare або Catalyst Browse.



Компактна та легка камера FX30 має 5 різьбових отворів для кріплення аксесуарів, що полегшує використання для знімання з рук. Одна з варіацій камери також має ручку XLR, яку можна використовувати для знімання під низьким кутом, а також дозволяє кінематографістам записувати ідеально чистий звук через аудіовходи на вибір, зокрема два аудіовходи XLR і 3.5 мм stereo mini jack для 4-канального запису. Зовнішні мікрофони можна підключати безпосередньо до камери через багатоінтерфейсний роз’єм або гніздо мікрофона. FX30 також має внутрішній стереомікрофон для запису звуку.



FX30 оснащена двома слотами для карт пам’яті, які сумісні як з картками CFexpress типу A, так і з картками SDXC/SDHC, що надає більше гнучкості під час знімання.



Модель має інноваційну структуру розсіювання тепла для безперервного запису 4K/60p, надійне живлення для тривалого запису та міцний корпус із магнієвого сплаву. Широкий вибір об’єктивів з байонетом E, високопродуктивних мікрофонів та інших важливих компонентів дає творцям надзвичайно гнучку систему для різноманітних творчих потреб.

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