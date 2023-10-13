Калтех владнав патентний позов з Apple та Broadcom майже на 1 млрд дол.

13 октября 2023 г., 17:25

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Reuters повідомляє, що Каліфорнійський технологічний інститут, один з провідних університетів в США, досяг угоди про припинення патентного позову проти Apple та Broadcom щодо чіпів Wi-Fi, згідно з поданням до федерального суду Каліфорнії.

У 2016 році Калтех, що базується в Пасадені, штат Каліфорнія, подав позов проти Apple і Broadcom, стверджуючи, що мільйони iPhone, iPad, Apple Watch та інших пристроїв Apple, які використовують чіпи Broadcom, порушують патенти на бездротові комунікації.

Тепер вийшла заява Каліфорнійського технологічного інституту, що організація відмовляється від мільярдної справи з упередженням - вона не може бути подана повторно.

Суд присяжних зобов'язав Apple виплатити 837,8 мільйона доларів, а Broadcom - 270,2 мільйона доларів у якості компенсації за порушення патентних прав у 2020 році.

Минулого року апеляційний суд США скасував це рішення і призначив новий судовий розгляд щодо відшкодування збитків, визнавши суму "юридично необґрунтованою". Однак судовий розгляд, який мав розпочатися в червні цього року, був відкладений на невизначений термін у травні.

У серпні Каліфорнійський технологічний університет врегулював відповідний позов проти Samsung. Університет також подав позови проти Microsoft, Dell і HP щодо своїх патентів на Wi-Fi, які ще не розглянуті.

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