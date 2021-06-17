Windows 11. Как установить в виртуальную машину

17 июня 2021 г., 16:05

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Кто еще не знает – за неделю до обещанного анонса в сеть утекла новая сборка Windows 11 build 21996, установив которую, вы можете полюбоваться теми изменениями в пользовательском интерфейсе, которые получит Windows 11 в отличие от Windows 10.

Как показало чтение форумов – вопрос именно в установке этой Windows 11 «на потестить» в виртуальные машины – многие пишут, что в VirtualBox и прочих Windows 11 не запускается – и это действительно правда.

Поскольку для старта Windows 11 требует наличия Secure Boot (UEFI BIOS) и модуля Trusted Platform Module (TPM) – данные опции должны поддерживаться для виртуальных машин самим гипервизором (Microsoft Hyper-V, встроенный в Windows 10 Pro и Windows Server, поддерживает Secure Boot и TPM для виртуалок) и включены для данной конкретной виртуальной машины – и тогда у вас все будет хорошо с Windows 11 в виртуальной машине – работает на ура и даже стоит сказать, что данная сборка Windows 11 не прожорливая в отношении к ресурсам. То, что вы видите на видео – работает на очень стареньком ноутбуке Lenovo w530 с ЦПУ Intel i7 3-го поколения в виртуалке с 8 ГБ ОЗУ и четырьмя виртуальными ядрами – и абсолютно успешно работает, даже WSL2g запускает без проблем.

Итак, с запуском Windows 11 разобрались – теперь перейдем к новинкам в самой ОС. Они есть – это новый дизайн оконного интерфейса и... все. На новый дизайн окошек в Windows 11 мне ни холодно, ни жарко, если это не меняет функциональность самой ОС и те возможности, которые я могу использовать для работы. А новый дизайн и его эффекты никаким образом не влияет на эффективность работы и те задачи, которые может выполнять новая ОС. Пока – кроме функции расположения окон при изменении размера – ничего, повышающего эффективность работы с новой ОС – в Windows 11 нет. Пока это обычная «десятка» с новой внешностью. Даже решение с центральным расположением кнопки Пуск – спорное – с одной стороны место более удобное, с другой же – кнопка постоянно «дрейфует» по экрану, в зависимости от кол-ва запущенных приложений – а у меня таскбар Windows 10 всегда заполен полностью даже в 4К – т.е. кнопка все равно будет слева :-)

Так что ждем анонсов Microsoft 24 июня – надеюсь, там покажут еще что-то стОящее в Windows 11, кроме новых визуальных эффектов поверх Windows 10. Под «стОящим» я понимаю вещи вроде запуска графических приложений того же Android, как это сейчас работает в WSL2g для Linux приложений – см. Windows 10 c ядром Linux (WSL2) «научилась» запускать графические GUI приложения Linux – демо WSLg – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k – или режимы прозрачного запуска приложений на соединенных ПК – приложения одного ПК появляются у меня в виде иконок на втором ПК и запускаются, как обычные окна (исполняясь при этом на первом ПК), а не в режиме удаленного рабочего стола. И, хотелось бы увидеть анонс «облачной Windows» с готовым HDMI-стиком для телевизоров, который запускает ваш экземпляр Windows в Azure и показывает только интерфейс на ТВ/мониторе, к которому подключен. Без всех этих заморочек с отдельным экземпляром ОС на самом стике и обслуживанием – просто включил стик и – получил «поток» рабочего стока из Azure – и не обязательно это должна быть одна облачная вируталка – это могут быть разные сервисы, которые «собираются вместе» в виде видимого пользователю рабочего стола.

В общем – Windows 11 build 21996 ничего не говорит о конкретных планах Microsoft относительно функциональности новой ОС – потому ждем-таки официальных анонсов 24 июня.

Как установить в виртуальную машину Windows 11 build 21996

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