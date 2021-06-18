Как скоро электроника станет частью тела?

18 июня 2021 г., 17:05

+33

голоса Tweet

При всей своей футуристичности истории о том, что человек получит какие-то новые возможности с помощью вживляемых электронных компонентов не так и далеки от истины.

Свежим примером, подтверждающим этот тренд, стала публикация в журнале «Science Advances» статьи, подготовленной командой разработчиков из Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Она посвящена проекту, предусматривающему создание системы мониторинга состояния здоровья, где используется прикрепляемый непосредственно на кожу эластичных органических оптоэлектронных схем.



Не буду углубляться в технические детали проекта, поскольку анализ применяемых в нем материалов не совсем соответствует профилю нашего сайта. Остановлюсь лишь на том, что исследователям удалось создать дисплей с возможностью достаточно существенного растягивания. В одной из предыдущих публикаций в этом блоге я уже касался темы дисплеев с поддержкой растягивания, но тогда речь шла о лабораторных образцах, а теперь они уже становятся частью комплексного решения.

Более того, если прежде в стенах Samsung Display был создан дисплей, растягивающийся лишь на 5%, то в данном проекте сообщают о достижении 30% растяжения без какого-то негативного влияния на функциональность. Кроме того, тестирование подтвердило, что блок продолжал стабильно работать после 1000 циклов растяжения. Команда также обнаружила, что измеренные сигналы от движущегося запястья были в 2,4 раза больше, чем у фиксированного кремниевого датчика.

По признанию соавтора статьи главного исследователя Чон Вон Чанга (Jong Won Chung), улучшенное восприятие сердцебиения, достигнутое с помощью такого гибкого решения с креплением непосредственно на кожу, позволило говорить о создании чувствительных датчиков для измерения и других параметров организма. Поэтому в планах команды решения для оперативного отслеживания периферического насыщения кислородом, показаний электромиограммы и артериального давления.

Подумалось, что вполне реально уже в обозримом будущем появление коммерческих решений с такой функциональностью, которые придут на смену современным фитнес-трекерам. Уже сейчас производители активно расширяют их функциональность возможностями отслеживания сердечного ритма и насыщением крови кислородом. Правда, сейчас это скорее игрушка, которая призвана лишь показывать тенденции, а не выдавать точные показания. Но при нынешнем росте интереса к такой функциональности со временем она может стать доминирующей. Благо ученые довольно быстро находят пути ее внедрения.

Как вы считаете, прикрепляемые на кожу устройства уже можно считать частью тела? Если да, то киборги уже на горизонте.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!