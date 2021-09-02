2 сентября 2021 г., 18:05

Австралия думает, как регулировать платежные системы, формально таковыми не являющимися – речь идет об Apple Pay, Google Pay, WeChat Pay и др. Являясь лишь интерфейсами к другим платежным системам, они становятся важным звеном взаимодействия с пользователем и, как сокрушается министр финансов Австралии в опубликованной в понедельник колонке, позволят Кремниевой Долине самостоятельно определять будущее краеугольного камня экономики страны.

Я бы сказал, что у Google, Apple и других это может получиться гораздо лучше, чем у официальных властей и регуляторов, но то такое. Попытка отнести мобильные платежные интерфейсы к платежным системам скорее всего закончится тем, что они и станут платежными системами, сохраняя при этом монопольный доступ к своим пользователям. И тогда начнется совсем другой плач.

Как регулировать Apple Pay, Google Pay и др.

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