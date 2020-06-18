Как правильно удалить папку Windows.old после обновления Windows 10

18 июня 2020 г., 17:35

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После выхода видео про принудительное обновление Windows 10 до новой версии 2004 – https://youtu.be/nt4nUapDOgU – народ начал спрашивать, а что такое папка Windows.old, почему она создается и как удалить.

Итак, папка Windows.old создается при каждом крупном (полугодичном) обновлении Windows (типа 1903, 1909, 2004), когда меняется само ядро Windows 10 и предназначена для того, чтобы в случае проблем с работоспособностью ПК или какого-то софта после обновления можно было бы «откатиться» на предыдущую версию. Как «откатиться» на предыдущую версию Windows 10 через Параметры – тоже есть в видео.

Так вот, папка в реальности занимает достаточно много места – от 20ГБ и дальше – в зависимости от «загаженности» вашей Windows – и управляется через Storage Sense. А это значит, что «ручками» удалять Windows.old не нужно, она удаляется либо через Параметры (Settings) Windows 10 – как это показано в видео – либо будет удалена автоматически через 30 дней (если включен все тот же Storage Sense и у него настройки по умолчанию).

И да, если вы после установки новой версии/сборки Windows 10 убедились в работоспособности всех нужных вам приложений и устройств и у вас проблема со свободным местом на диске С: – можете не ждать автоматического удаления папки Windows.old, а действовать по инструкции.

Кстати, кроме Storage Sense – с его возможностями по очистке всякого мусора с диска С: – есть еще всякого рода трюки, которые позволяют если и не удалить, то хотя бы перенести с диска С: на другой диск часть всякого разного мусора, который скапливается в системной папке Windows 10 в процессе работы и установки всякого разного. Про такие возможности я уже рассказывал в своем видео здесь – «Как правильно очистить место на системном диске Windows (C:) и ничего не сломать» – https://youtu.be/0c5Kkoqma9c – смотрите, надеюсь, поможет в борьбе за свободные гигабайты на С:.

Как правильно удалить папку Windows.old после обновления Windows 10

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