Как мы запускали “CIO Open the Future spring 2020“. Взгляд из-за кулис. Часть 2

20 августа 2020 г., 19:41

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Итак, вы уже прочитали о том, как появилась программа “CIO Open the Future“. Напомню, что после старта набора - за пару недель мы набрали почти 75% группы. При этом около половины кандидатов пришлось отсеять, тех, кто не проходил по уровню зрелости либо другим параметрам.

Волнительным, но приятным моментом был старт программы 12 марта. Мы знали, что на курс собралась группа с условным названием “палец в рот не клади” (ИТ-директора известных всем компаний). В первые 15 минут “студенты” как бы ”примеряли” на себя материал, но потом включилась групповая динамика, когда участники не только слушают, но и активно делятся друг с другом своим опытом – это был второй приятный сюрприз. Такая динамика сохранилась до конца курса.

В середине марта нас ждал неприятный сюрприз, в Украине объявили карантин и мы провели голосование среди участников курса: ждать окончания карантина либо уходить в онлайн-обучение. Большинство проголосовало за перерыв обучения до снятия карантина и мы…. расширили наш курс, превратив фейсбук группу CIO Open the Future в антикризисную платформу, где проводили общение с производителями (Cisco, Microsoft и другими), делились карантинным опытом и обсуждали планы по выходу из карантина, тем самым дополняя опыт друг друга и не теряя связь.

25 июня мы продолжили обучение в нашей программе, сделав программу обучения более динамичной. Мы проводили обучение каждую неделю, включая субботы. При этом дали опцию удаленного подключения к обучению для участников. Здесь нас ждал очередной приятный сюрприз – по субботам посещаемость сессий была не ниже, чем в будние дни и зал был заполнен, а один из участников приезжал из другого города (5 часов в одну сторону) на каждый модуль программы.

На девятом блоке стало понятно, что программа превосходит ожидания как участников так и организаторов, поэтому мы сразу занялись организацией “CIO Open The Future autumn 2020“, которая начнется 1 октября 2020 года и будет проходить по четвергам и пятницам с 18:00 на протяжении двух месяцев. Самое интересное, что еще до первых анонсов программы у нас уже было занято около 10% мест, но это уже, наверное, будет другая история. История “CIO Open the Future autumn 2020“. Приходите.

https://cioneer.com/edu

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