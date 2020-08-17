 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 33 (1228)

09.08 - 16.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Андрей Погорелый

Андрей Погорелый

Как мы запускали “CIO Open the Future spring 2020“. Взгляд из-за кулис. Часть 1

17 августа 2020 г., 19:38
+11
голос

Идея сделать продвинутый обучающий курс для ИТ-директоров родилась в CIOneer примерно три года назад, однако получилось так, что мы активно начали развивать проект летом 2019 года.

Начали c разработки концепции программы, провели опрос в фокус группе, сформировали темы модулей.

Совершенно четко было понятно следующее:
    • В Украине не существует программы, где ИТ-директор может за 2 месяца значительно повысить уровень компетенций в различных областях.
    • Современного ИТ-директора интересуют практические кейсы, поэтому мы старались выдержать пропорцию 50\50 между теорией и практикой.
    • Рамки курса и сам материал должны быть намного шире классических ИТ дисциплин, поэтому у нас появились такие темы как “Финансы в ИТ“ и “Ораторское мастерство“.
    • ИТ-директору необходимы не только знания и опыт, но и общение с коллегами по цеху.

Именно поэтому, мы сформулировали 5 основных правил курса:
    • Каждый участник программы должен иметь возможность применить новые знания у себя в бизнесе с первого дня.
    • Будем проводить отбор в группу, так как качество участников (знания, опыт) должны быть на высоком уровне, чтобы всем было интересно и полезно.
    • Количество участников не более 20-25 человек, чтобы была возможность услышать каждого.
    • Приглашаем в программу самых лучших CIO Украины, которые готовы “отдавать опыт и знания”.
    • Не останавливаем сотрудничество с участниками даже после окончания программы.

Мы понимали, что рынок отнесется с недоверием к такой инициативе, однако были уверены в успехе на все 100%.

Итак, мы запланировали начало программы на 12 марта 2020 года и за 1,5 месяца до старта запустили промо, и тут нас ждал первый приятный сюрприз… Уже в первой декаде февраля у нас было 75% группы участников.

https://cioneer.com/edu

Продолжение следует….


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  