Как мы запускали “CIO Open the Future spring 2020“. Взгляд из-за кулис. Часть 1

17 августа 2020 г., 19:38

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Идея сделать продвинутый обучающий курс для ИТ-директоров родилась в CIOneer примерно три года назад, однако получилось так, что мы активно начали развивать проект летом 2019 года.

Начали c разработки концепции программы, провели опрос в фокус группе, сформировали темы модулей.

Совершенно четко было понятно следующее:

• В Украине не существует программы, где ИТ-директор может за 2 месяца значительно повысить уровень компетенций в различных областях.

• Современного ИТ-директора интересуют практические кейсы, поэтому мы старались выдержать пропорцию 50\50 между теорией и практикой.

• Рамки курса и сам материал должны быть намного шире классических ИТ дисциплин, поэтому у нас появились такие темы как “Финансы в ИТ“ и “Ораторское мастерство“.

• ИТ-директору необходимы не только знания и опыт, но и общение с коллегами по цеху.

Именно поэтому, мы сформулировали 5 основных правил курса:

• Каждый участник программы должен иметь возможность применить новые знания у себя в бизнесе с первого дня.

• Будем проводить отбор в группу, так как качество участников (знания, опыт) должны быть на высоком уровне, чтобы всем было интересно и полезно.

• Количество участников не более 20-25 человек, чтобы была возможность услышать каждого.

• Приглашаем в программу самых лучших CIO Украины, которые готовы “отдавать опыт и знания”.

• Не останавливаем сотрудничество с участниками даже после окончания программы.

Мы понимали, что рынок отнесется с недоверием к такой инициативе, однако были уверены в успехе на все 100%.

Итак, мы запланировали начало программы на 12 марта 2020 года и за 1,5 месяца до старта запустили промо, и тут нас ждал первый приятный сюрприз… Уже в первой декаде февраля у нас было 75% группы участников.

https://cioneer.com/edu

Продолжение следует….

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