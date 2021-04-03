Как купить безопасное ПО

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Для любого бизнеса программное обеспечение — это важный и ценный актив. Сегодня существует множество способов получить в свое распоряжение необходимый инструментарий. На что же следует обратить внимание при покупке ПО и компьютерного оборудования?

Использование нелегального софта из сомнительных источников чревато финансовыми и репутационными рисками. Модифицированное «народными умельцами» ПО может содержать вирусы, представляющие угрозу для ИТ-инфраструктуры предприятия, а также дополнительно иметь проблемы с производительностью. Причем в отличие от легальной продукции, в таком случае пользователь остается один на один со своими проблемами, поскольку не имеет права на техническое сопровождение. Поэтому далее мы приведем ряд рекомендаций по определению подлинности ПО Microsoft.

«Один из наиболее распространенных в настоящее время способов покупки операционной системы и офисных приложений Microsoft — в комплекте с вычислительным устройством — ноутбуком, десктопом, планшетом. Техника, поставляемая официальными партнерами Microsoft, обязательно содержит специальную наклейку, удостоверяющую подлинность ПО. Как правило, она расположена на тыльной или нижней стороне устройства и может иметь различные степени защиты — голографическую, цветопеременную краску, микропечать и т.п.», — говорит Василий Карачунов, руководитель отдела маркетинга и закупок «BRAIN Computers», партера компании Microsoft в Украине.

Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью и защищено законодательством. При этом лицензии не просто предоставляют право на использование ПО, но и определяют соответствующие условия — для коммерческого или бытового применения, сферы образования, общественных организаций. Исходя из назначения могут отличаться как доступные возможности, так и стоимость. Поэтому нецелевое использование ПО является нарушением лицензионных условий.

С середины 2016 г. на все продукты, в которых используется 25-символьный ключ, распространяется решение для сокрытия ключа продукта. Панель сокрытия состоит из небольшой прозрачной этикетки с серебристым удаляемым материалом, который скрывает часть 25-символьного ключа продукта.

Этот материал похож на тот, что используется на билетах мгновенной лотереи или призовых ваучерах. Он предназначен для защиты ключа продукта клиента от использования неавторизованными лицами. Если ключ продукта необходим законному владельцу, серебристый материал следует удалить ногтем, чтобы полностью открыть 25-символьный ключ, необходимый для активации продукта.

Клиентам также следует знать, что ключи продуктов — это ценные активы для злоумышленников, поэтому следует принимать меры предосторожности для их защиты от несанкционированного доступа и использования.

По словам Василия Карачунова, зачастую наклейки Microsoft также содержат знак несанкционированного вскрытия, который проявляется при снятии этикетки. Это гарантирует, что она не была перенесена с другого устройства, а также в некоторых случаях служит дополнительной гарантией, что устройство не разбиралось и не модифицировано неавторизованными лицами.

Начиная с 1 октября 2020 г. компьютеры, восстановленные авторизованными Microsoft компаниями, снабжаются новой этикеткой аутентификации. Это позволит потребителям удостовериться, что приобретаемое ими устройство было восстановлено сертифицированными специалистами и в надлежащих условиях.

Сертификаты подлинности и/или ключи продуктов никогда не следует приобретать отдельно. Такие сертификаты нередко продаются без сопровождающего ПО, для проверки которого они используются. Часто их рекламируют как «избыточные активы» или «неиспользуемые продукты». Нередко это фальшивки. В любом случае, сертификаты подлинности никогда не должны продаваться, поставляться или приобретаться отдельно без привязанного компьютера.

В феврале 2021 г. корпорация Microsoft выпустила новую версию наклейки с сертификатом подлинности с обновленными средствами защиты от подделывания. На этих наклейках, нанесенных на компьютеры с предварительно установленными или лицензионными версиями Windows 10 после 1 февраля, может быть напечатано название продукта, а также могут присутствовать другие средства защиты от подделывания.

В случае необходимости восстановить или переустановить используемое ПО, ознакомьтесь с документацией, которая прилагалась к компьютеру, чтобы найти подходящее решение для вашей ситуации. Большинство компьютеров поставляется с отдельным разделом восстановления на жестком диске. Иногда ПО для восстановления можно скачать на сайте производителя или найти на диске или USB-носителе, включенном в комплект поставки нового или подержанного компьютера.

«Если вы покупаете ПО, например Windows, Microsoft 365 или Windows Server, по отдельности (без предварительной установки на компьютере), то вы приобретаете комплект ПО. Как правило, его можно приобрести в магазине розничной торговли, у авторизованного торгового посредника или у продавца в Интернете. При этом используемый носитель информации должен содержать розничный сертификат подлинности. Соответствующая наклейка с различными степенями защиты от подделки прикрепляется снаружи коробки с ПО и содержит назначение продукта, страну, для которой он предназначен, и страну-поставщика», — поясняет Василий Карачунов.

При осмотре упаковки простые признаки, например ошибки правописания, размытый текст и изображения или низкое качество печати, помогут вам опознать нелицензионное ПО. Неправильные логотипы и изображения, которые не полностью соответствуют приобретаемому продукту, также указывают на подозрительную продукцию.

Все большую популярность в последние годы приобретает цифровая загрузка ПО, ввиду своего удобства. При покупке продукции Microsoft в формате цифровой загрузки рекомендуется избегать интернет-аукционов и сайтов для однорангового обмена файлами (P2P). В настоящее время легально купить и загрузить ПО Microsoft можно только на нескольких сайтах. Кроме того, вы можете приобрести ОС Windows в формате цифровой загрузки непосредственно на сайте https://www.microsoft.com или через авторизованных партнеров.

За исключением карточек с ключом продукта, которые распространяются с сертификатами подлинности, корпорация Microsoft не распространяет ключи в качестве отдельных продуктов. Если в описании лота интернет-аукциона, в объявлении на тематическом форуме или на рекламной веб-странице указывается, что ключи продаются отдельно, это с большой вероятностью означает, что ключи краденые или нелицензионные.

Если вы приобретете нелицензионный ключ для активации Windows, установленной на вашем компьютере, может оказаться, что активация невозможна, так как ключ используется на другом ПК. Чтобы гарантированно не ошибиться при выборе ПО, рекомендуется приобретать новые ПК с подлинным предустановленным ПО Microsoft или покупать его у авторизованного торгового посредника.

В случае если вы заказали M365 вместе с новым компьютером, цифровой ключ передается на компьютер через Интернет во время активации. Вам не нужен печатный ключ продукта. Когда вы впервые откроете программу или документ, появится уведомление о том, что M365 предустановлен на компьютер. Затем система предложит активировать этот пакет с помощью учетной записи Microsoft.

При входе в учетную запись Microsoft, с помощью которой активирован пакет Office, на странице office.com/myaccount, можно узнать приобретенную версию Office, менять и добавлять языковые пакеты, переустанавливать Office на исходном устройстве и загружать пакет для автономной установки (или резервный носитель).

Интернет-магазины отличаются скоростью, удобством и низкими ценами. Однако часто при покупке в Интернете у вас отсутствует возможность визуально ознакомиться с товаром (в отличие от обычного магазина). Самое важное правило — не гонитесь за чрезмерно низкой ценой. Однако продавцы нелицензионного ПО часто указывают цену, которая чуть ниже обычной розничной, чтобы создать впечатление выгодного, но легального предложения. Хотя цена и важна, нужно обращать внимание и на другие факторы.

При покупке в Интернете используйте только защищенные платежные системы. Ни в коем случае не оплачивайте товары наличными или денежными переводами. При покупке ПО распечатайте и сохраните страницу заказа, переписку по электронной почте, накладные и счета.

Порой компании и физические лица обнаруживают, что непреднамеренно пользуются нелицензионным ПО. Такое часто случается при покупке компьютеров без операционной системы. Поэтому рекомендуется приобретать ПК с Windows, предустановленной доверенным изготовителем ПК, или в комплекте с полной версией ОС, продаваемой в розницу.

Корпорация Microsoft предлагает несколько простых и доступных решений по лицензированию, которые позволят проконтролировать подлинность используемого в вашей компании ПО. Просто свяжитесь с местным представителем Microsoft по корпоративному лицензированию или с авторизованным торговым посредником, чтобы запросить подлинные решения.

Если на вашем домашнем или рабочем ПК появляются уведомления о том, что вы, возможно, используете нелицензионное или неактивированное ПО Microsoft, следуйте отображаемым инструкциям или перейдите по указанной ссылке, чтобы устранить проблему либо приобрести подлинное программное обеспечение.

Василий Карачунов: «Один из наиболее распространенных в настоящее время способов покупки операционной системы и офисных приложений Microsoft — в комплекте с вычислительным устройством — ноутбуком, десктопом, планшетом»

Важно также учитывать разницу между обновлением и полной лицензией. Корпоративные лицензии Windows предназначены только для обновления и требуют наличия на ПК установленной и полностью лицензированной соответствующей ОС. Компании часто приобретают корпоративные лицензии Windows и ошибочно выполняют установку на компьютеры без ранее установленной ОС. Цель корпоративного лицензирования Windows — продлить срок службы ранее купленных полных выпусков Windows и обновить установленную ОС до нового выпуска.

У подлинного ПО множество преимуществ. Компьютеры с лицензионным ПО работают надежнее и безопаснее по сравнению с ПК, на которых установлено нелегальное ПО. При надлежащем внедрении решения Microsoft по корпоративному лицензированию позволяют быстрее и дешевле приобретать ПО для нескольких ПК, принадлежащих вашей организации.

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